《多功能老婆》結局埋伏線料拍續集 監製陳寶華：可考慮拍電影版

寶華姐稱前晚《多功能老婆》播完，她的微博與Instagram也被粉絲私訊打爆了，要求拍續集。問她大結局安排Jonathan有孖生兄弟，是否會在續集出現？她稱Jonathan的孖生弟弟是伏線外，周柏豪全劇也戴着一隻黑耳環，而他的初戀女友擁有另一隻，這個「前度」也可在續集有發展。

千嬅與柏豪重遇後會怎樣，很多觀眾也想知道；還有尚劍雄雖然做到男人的夢想，有多個不同功能女友，但同時仍放不下前妻阿飛。提到是否有計劃拍續集時，寶華姐表示要看千嬅有沒有檔期。有人提議拍《多》電影版？她笑說：「我未諗過，但這班演員也是電影卡士，可以考慮！」不過，她稱現在香港的經濟環境，各種資金都會更審慎投資，一切要看機會。

朱朱大談當年遭同屆佳麗歧視

朱晨麗（朱朱）在《多》中演十三點闊太思蕾獲讚賞，她接受商台《1圈圈星光背後》訪問，入行8年也捱過不少甜酸苦辣。她16歲到香港入讀演藝學院，曾參與香港芭蕾舞蹈團演出，2011年參加港姐，成為四料冠軍。參選時她是大熱，因此受其他佳麗冷言冷語與歧視。

朱朱稱參選港姐時一句廣東話都不懂，她說：「很多同屆在我身邊說，選港姐怎會選個唔識講廣東話呢？又有人說自己識哪個uncle，我都只懂傻笑，我怕講錯說話亦不懂溝通，經常自閉，沒想到最後會贏。」

想40歲前結婚

加入娛樂圈，翌年獲機會在《名媛望族》演出但飽受批評，兩年前擊敗林淑敏憑《超時空男臣》首奪最佳女配角，現在已是一線花旦。朱朱慶幸自己性格樂觀，重提當年因為沒有錢，為學廣東話而到茶餐廳打躉，聽身邊的年輕人或老人家說話，學地道的廣東話。

朱朱成功入屋，還獲網友封為高登女神，不過有指女神亦「愛收兵」，跟何廣沛的緋聞是公開的秘密。她稱跟何廣沛是很好的朋友，不斷言沒有發展機會但現階段她專業心重。朱朱強調現在單身，未知Mr. Right是否已出現，她想40歲前結婚生仔。

娛樂組