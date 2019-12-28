《寶貝智多星續集》特朗普鏡頭遭刪走 加拿大電視台：不影響情節

《寶貝智多星》於1990年上映，是現年39歲麥哥利高堅（Macaulay Culkin）一炮而紅之作，童星出身的他在片中扮演Kevin，聖誕假期全家去巴黎旅行，卻把年幼的他遺留在家，講述他如何力敵兩名大賊的搞笑故事。當年全球大收4.7億美元，順理成章開拍《寶貝智多星續集》（Home Alone 2: Lost in New York），同樣票房報捷，全球收超過3.6億美元。

賣座聖誕片

《寶貝智多星續集》故事承接上集的1年後，Kevin全家人聖誕節到邁阿密度假，他陰差陽錯登上前往紐約的航班，並重遇上集的兩名賊人。特朗普在片中演回自己，該幕講述Kevin出現在紐約著名的廣場酒店（Plaza Hotel），特朗普告訴他什麽方向可以走到大堂。當時特朗普擁有廣場酒店，這座百年歷史的建築又經常借給電影取景，《俏郎君》、《緣份的天空》，甚至較近期的《大亨小傳》和 《戰雲密報》，都曾在廣場酒店拍攝。

不少網民質疑CBC刪走特朗普鏡頭的動機，特朗普長子小特朗普斥責CBC此舉「絕對可悲」，認為CBC這類自由派媒體患了「特朗普錯亂症候群」，「怎會可悲到非得動手刪走當代最著名的一段場景？怎會被『觸動』到無法留下一部完整的聖誕電影？」特朗普反而沒兒子般激動，他只說，「這電影以後不再一樣了（講笑而已）」。

參演感榮幸

CBC在聲明中表示，為遷就在電視播放，因片長關係，所以必須剪輯，《寶貝智多星續集》正是如此，特朗普參演的一場戲，只是被刪剪的數個鏡頭之一，而且不會影響情節發展。CBC強調，特朗普於2016年當選美國總統，但剪輯片段早於2014年已經處理。

迪士尼新啓用的影視串流平台Disney+早前才宣布會重拍《寶貝智多星》，並有意邀請《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）童星阿奇葉斯（Archie Yates）演出。其實早前特朗普趁聖誕節跟派駐海外美軍通話時才提到，他對有份演出《寶貝智多星續集》感到很榮幸，經常有小孩子說看過他的演出。