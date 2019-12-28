承認與胡子彤已分手 歐鎧淳直變攣爆「SheShe情」

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27歲歐鎧淳是香港游泳運動員，與胡子彤相戀3年，一直表現甜蜜。今年10月兩人被傳媒拍到手拖手行街，胡子彤8月時曾在IG上載女友照片，恭喜她達標參加東京奧運。沒想到昨日驚爆歐鎧淳與倪碧賢的「SheShe情」，有指倪碧賢愛TB打扮，最近被發現與歐鎧淳開設秘密IG帳號，初時公開，後來轉為「Private」。

與女籃球員倪碧賢咀嘴拖手

IG裏有很多她們的甜蜜照，其中兩張是自拍咀嘴相，還有拖手相，歐鎧淳左手中指及無名指分別戴着一隻8號戒指及一隻寶石戒指，8號是倪碧賢的籃球衣號碼；倪碧賢就穿繡有歐鎧淳英文名「Stephanie」字的牛仔褸，看來非朋友般簡單。她們本月又以「情侶打扮」，與另外兩名女友人同遊主題樂園，態度親密。

胡子彤︰但願我們能經得起考驗

胡子彤經理人被問到歐鎧淳傳出「SheShe情」，他表示沒有回應。胡子彤日前在IG上載擔任好友婚禮兄弟的合照，說聽到一對新人講出誓言感動落淚，有感而發說︰「愛嘅力量好強大，但同時亦都可以好脆弱。但願我們都能經得起考驗，一同以#7古6嘅方式繼續向前進。」

歐鎧淳︰每段感情都是經歷和學習

歐鎧淳近日在澳洲接受訓練，她日前在社交網上載泳衣照說︰「今年來點不一樣的。」配上黑色心心及寫上「Merry Christmas strangers」。昨日爆出同性緋聞，她在IG上載退潮相，留言承認與胡子丹分手︰「有關今日的報道：我與胡子彤已有共識地分開了一段時間，我們相信感情是二人的事，每段感情都是一個經歷和學習。謝謝大家關心。」不過她未有提到被傳是新歡的倪碧賢。

舊愛新歡都是運動員

歐鎧淳過往兩名男友都是運動員，她曾與退役水球手陳浩軒拍拖，於2016年分手。同年她戀上棒球員胡子彤，兩人都是由體壇殺入娛樂圈，有很多共同話題。