【開箱】《白頭山：火山浩劫》借災難「統一」韓朝

上映7日突破400萬人次

《白頭山：火山浩劫》上周四（19日）在韓國開畫，據當地傳媒報道，截至昨日下午約3時，已衝破400萬入場人次，比千萬票房電影《炸雞特攻隊》及《盜賊門》8日破400萬人次快一天。《白頭山》製作費高達260億韓圜（約1.75億港元），據悉觀影人數要750萬才收支平衡，如今距離達標已過半，相信2020年來臨之前應可成功。

故事講述白頭山無預警爆發，令到朝鮮多處與首爾頓成災區。飾演韓國軍方爆破隊隊長的河正宇，於退伍前被委以重任，到朝鮮執行地震學家馬東石提出，阻止白頭山再度爆發的計劃，若任務失敗，白頭山再度爆發，其威力足以摧毁整個朝鮮與大半個韓國。河正宇為了懷孕妻子秀智的安全，獲政府安排送到外國，他答應參與任務。河正宇原以為只負責帶隊到朝鮮拆除核彈，再到火山附近安裝核彈就完事，任務不算艱難，怎料協助他們的重裝特攻隊因飛機失事而全軍覆沒，他要孭起整項任務，與蠱惑的朝鮮間諜李秉憲交手，甚至要面對中美兩方的阻撓與追擊。

《與神同行》導演當監製

電影將朝鮮與韓國的「命運」連結在一起，完全符合近年兩地的政治取向，分別透過韓國人河正宇與朝鮮人李秉憲的關係，帶出韓朝本是同根生的「合作」可能。戲中，河正宇與李秉憲互相利用及幫助後，建立了感情，河正宇為了拯救妻兒的同時，李秉憲也希望重遇受災失蹤的女兒。李秉憲最後犧牲自己完成任務，委託河正宇照顧他的女兒，讓結局充滿人情味。

《白頭山》是《與神同行》導演金容華監製的新作，電腦特技也是同一班底。片中出現的高樓大廈倒塌、地陷、海嘯等場面，質素媲美荷李活製作，帶出震撼及緊張感。

李秉憲演技值得一讚

戲中幾名主要演員的表現亦交足功課。河正宇飾演沒有大志的隊長，引出不少笑料緩和緊張感。李秉憲則苦練朝鮮方言，他由間諜身分到變節，再為了拯救女兒與韓國聯手救災，演技流暢，值得一讚。

上映日期：2020年1月1日