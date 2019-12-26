Ed Sheeran宣布無限期休息 Bieber明年出新歌巡唱45場

今年4月曾來港舉行演唱會的Ed Sheeran，日前才在Instagram發放跟女歌手Ella Mai合作的歌曲《Put it all on Me》MV，當中他跟今年1月結婚的太太Cherry Seaborn更粉墨登場；沒想到踏入平安夜他即透過IG發文說要無限期休息。Ed表示，自2017年開始完全沒停過，所以是時候把工作放一旁，出去多看世界，他稱在休息期間會四出旅遊，多閱讀多寫，到適當時候，就會把新的音樂帶回來。

兩年前突煞停巡唱後結婚

累計唱片銷量超過1.5億張的Ed Sheeran，在Brit Awards及美國格林美均多次獲獎，早前亦客串演出電影《緣來自昨天》。其實他2015年也曾暫別社交媒體，他當時稱發覺大部分時間透過屏幕看世界，他希望停下來認真閱歷。

至於Justin Bieber，兩年前的7月，他突然宣布取消Purpose世界巡迴演唱會餘下14場演出，包括美國、日本、菲律賓、香港及新加坡等個唱，當時有傳他抑鬱症復發，所以煞停巡唱，損失不菲。他其後亦承認精神狀况欠佳，所以要休息；距離上張專輯《Purpose》，他起碼超過4年沒發行新大碟，其時偶爾跟其他歌手合作。去年9月，他與星二代模特兒Hailey Baldwin在紐約註冊結婚，一年後在親友見證下補辦婚禮，據報妻子給他正面影響，重新熱愛生命。

Bieber在平安夜發放分半鐘的短片，片段中他一個人走在荒漠，在一個似荒廢了的油站停下來，背景音樂播放的估計是他宣布下月3日推出的新單曲《Yummy》。Bieber表示還會推出新專輯及紀錄片形式的影集。他在片段中說：「人類並不完美，我的過去和錯誤，所經歷的一切。」成熟不少的Bieber稱感覺新專輯跟以前的作品都不一樣，他對將要演出及舉行巡唱感到興奮，「我們都有不同故事，而我很高興能分享自己的故事」。

片段中並附有Bieber巡迴北美演唱會的演出地點及日期，將於明年5月14日在西雅圖揭開序幕，遍及拉斯維加斯、芝加哥、邁阿密、多倫多、蒙特利爾等美加多個城市，Bieber暫定尾場於9月26日在新澤西州的東盧瑟福舉行，合共演出45場。