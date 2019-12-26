馬國明率鐵馬兄妹探準爸爸林子善 黃心穎家人相伴過聖誕

早前從美國返港的黃心穎有家人相伴，她在社交網上載坐在聖誕樹前跟模型公仔的合照，並留言︰「We all become a child again at Christmas time（我們都在聖誕節再次成為孩子。）」心穎家姐心美同在聖誕樹背景跟爸媽合照。

胡說八道會曬火辣泳裝照

梁靖琪（Toby）跟「七魔女」好友鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚、佘詩曼、文頌嫻開派對。Toby預產期在明年初，無礙她跟好姊妹歡聚。另外，林峯在微博放閃，上載他攬住張馨月與林夏薇跟丈夫的合照。有網民指張馨月腹部明顯隆起，但也有人認為是闊身衫的錯覺。

至於「胡說八道會」成員胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚，早前到馬爾代夫旅行，享受陽光與海灘，並上載水著寫真，讓粉絲過一個火辣聖誕。胡定欣穿著的黑色比堅尼最性感，兩子之母胡杏兒身材亦弗爆，其夫李乘德留言讚老婆︰「OMG so hot, so sexy, so pretty. My wife ﹗」

娛樂組