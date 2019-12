前保母控無理解僱索償 瑪麗嘉兒邀50明星好友拍聖誕歌MV

從娛樂網站TMZ拿到的法庭文件顯示,原告人Maria Burgues自稱從2017年底到2018年初為瑪麗嘉兒工作,主責照顧她的龍鳳胎子女Moroccan和Monroe,但她聲稱酬勞不公,主因是經常跟瑪麗嘉兒外遊,幾乎全天候工作,資方卻不讓她得到足夠休息;Maria Burgues又表示,瑪麗嘉兒其中一名保鑣待她很差,當Maria向瑪麗嘉兒投訴時,即遭到無理解僱。為此她要求前僱主支付所有欠薪,另外又索償。

瑪麗嘉兒方面否認有關指控,認為Maria Burgues的所說的毫無事實根據。

聖誕舊歌首次稱冠

另一方面,瑪麗嘉兒早前再發行《All I Want for Christmas is You》,不但讓這首面世四分一世紀的經典聖誕歌首次登上Billboard單曲榜冠軍,更讓瑪麗嘉兒出道以來合共累積了19首冠軍單曲。這首20多年來經常在聖誕節熱播的歌曲,創下不少紀錄,據悉兩年前就賺了6000萬美元版權費,相信今年會進一步上揚;它亦是耗時最長登上冠軍的歌曲,並讓瑪麗嘉兒保持最暢銷聖誕單曲女歌手之位。

瑪麗嘉兒前日透過各社交平台公開《All I Want for Christmas is You》的新MV,邀請了50多名歌影視界名人自拍咪嘴唱這聖誕歌的片段,再經剪接而成,參與者眾包括樂壇天后Katy Perry、Ariana Grande、Cyndi Lauper、《死侍》男星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、《危險人物》尊特拉華達(John Travolta)、《油脂》奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)、《怪奇物語》美莉布朗(Millie Bobby Brown)、金像影帝占美霍士(Jamie Foxx)、名嘴占士高登(James Corden),以及真人騷母女Kris Jenner和Kim Kardashian等等,十分熱鬧,充滿節日氣氛;難怪公開片段後,瑪麗嘉兒亦感謝大家的參與,並稱是歷來她收過最佳的聖誕禮物之一。