前保母控無理解僱索償 瑪麗嘉兒邀50明星好友拍聖誕歌MV

從娛樂網站TMZ拿到的法庭文件顯示，原告人Maria Burgues自稱從2017年底到2018年初為瑪麗嘉兒工作，主責照顧她的龍鳳胎子女Moroccan和Monroe，但她聲稱酬勞不公，主因是經常跟瑪麗嘉兒外遊，幾乎全天候工作，資方卻不讓她得到足夠休息；Maria Burgues又表示，瑪麗嘉兒其中一名保鑣待她很差，當Maria向瑪麗嘉兒投訴時，即遭到無理解僱。為此她要求前僱主支付所有欠薪，另外又索償。

瑪麗嘉兒方面否認有關指控，認為Maria Burgues的所說的毫無事實根據。

聖誕舊歌首次稱冠

另一方面，瑪麗嘉兒早前再發行《All I Want for Christmas is You》，不但讓這首面世四分一世紀的經典聖誕歌首次登上Billboard單曲榜冠軍，更讓瑪麗嘉兒出道以來合共累積了19首冠軍單曲。這首20多年來經常在聖誕節熱播的歌曲，創下不少紀錄，據悉兩年前就賺了6000萬美元版權費，相信今年會進一步上揚；它亦是耗時最長登上冠軍的歌曲，並讓瑪麗嘉兒保持最暢銷聖誕單曲女歌手之位。

瑪麗嘉兒前日透過各社交平台公開《All I Want for Christmas is You》的新MV，邀請了50多名歌影視界名人自拍咪嘴唱這聖誕歌的片段，再經剪接而成，參與者眾包括樂壇天后Katy Perry、Ariana Grande、Cyndi Lauper、《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《危險人物》尊特拉華達（John Travolta）、《油脂》奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）、名嘴占士高登（James Corden），以及真人騷母女Kris Jenner和Kim Kardashian等等，十分熱鬧，充滿節日氣氛；難怪公開片段後，瑪麗嘉兒亦感謝大家的參與，並稱是歷來她收過最佳的聖誕禮物之一。