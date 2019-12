疑變成第三者的陳嘉桓,昨日更新Instagram卻似有所暗示。她上載站在寫上「She's broken because she believed」(她受傷因為她相信)的霓虹光管旁的照片,她又似特別用黃色突顯當中「he's ok because he lied」的字,疑暗示有人說謊。之後她在限時動態貼上張敬軒《感情寄生族》歌詞,其中她似是刻意標註「如果消失能令你息怒,我可以迴避到避世島」的一句,似是借歌抒發心聲。

娛樂組