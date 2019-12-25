黎耀祥認老受局限 伺機圖四奪視帝

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

黎耀祥（祥仔）獲編審張華標邀請，獻出他的第一次，首次拍攝內地劇《鳳弈》，「標哥是我的伯樂，除了他創作的《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》為我帶來兩個視帝獎項外，《西遊記》、《秀才愛上兵》都是他的作品。他很熟識我，每次都畀我不同難度的角色，我亦很幸運遇到標哥這位編劇。始終演員被動，不能無中生有，沒有情節配合，點演都未必有用，我跟他互相信任，盡力做到他的要求」。

信張華標所以接《鳳弈》

張華標離開無綫多年，轉往內地發展，籌備《鳳弈》時，便屬意祥仔飾演朗坤一角。基於對張華標的信任，祥仔聽到最初的構思內容後，沒問任何問題便立即答應演出，他太渴望再與標哥合作。朗坤一角初時表現囂張跋扈，壞事做盡，看似是奸角，其實為掩飾御醫火樣紅的真正身分。當年火樣紅為皇后醫病，建立一份深厚情誼，被皇帝誤會派人殺他，幸獲救但毀容，他以不同面貌回皇宮保護皇后，互相扶持。祥仔演繹角色性格轉變，發揮視帝功力，在劇中相當搶鏡，相對男主角徐正溪被評太chok，女主角何泓姍演技亦被指過於浮誇。

內地優勝人多地方大

祥仔首次演內地劇集，他開心再與張華標合作外，同劇還有多名昔日合作過的香港導演，再一起工作更有默契。說到香港與內地製作的分別，他認為內地製作優勝之處是人多、地方大，古裝景好靚。至於角色難度，祥仔認為最難是要講普通話：「雖然內地劇集播出時有人配音，但我希望與內地演員演對手戲時減少隔膜，所以盡量九成用普通話講對白，免得我用廣東話，他們用普通話，顯得牛頭不搭馬嘴，會很奇怪。不過講普通話對白，事前要花多點時間，去『翻譯』正確讀音，研究語氣運用，短音、長音、分句等，用得不對可能影響意思。我拍這個劇像重新學習，演繹上考慮更多，從中反思演出方法，是很好的經驗，我的普通話都有點進步。」拍攝過程亦不太辛苦，每日最多拍12小時，內地拍攝模式，有時大遠鏡見不到樣會由替身代拍，讓演員有多些休息時間，可以專注演戲。

女主角由細睇我的戲大

至於與內地演員合作，祥仔說：「徐正溪來過香港拍戲，識少少廣東話，了解香港娛樂圈生態。何泓姍幾得意，她說由細睇我的戲大，她是重慶人，同我講重慶很多人睇香港電視、睇無綫，她的父母都是，來探班見到我很開心，以前睇《西遊記》、《射鵰英雄傳》等，話重慶好多人識我。演皇后的曹曦文都很親切，好易溝通。」祥仔在內地拍劇3個多月還有生活體驗，劇組幫他租了一房一廳的酒店，收工回去看劇本準備，看看電視。平時不用開工，便與老婆買餸煮飯，全集中在演員工作，生活簡單，他很享受。

拍內地劇涉很多因素

祥仔繼去年的《逆緣》後，已一年半沒劇集在無綫播出。《鳳弈》在無綫播出，他很開心，「之前拍《殺手》未知幾時播，有劇可以跟觀眾見面很開心」。他為《鳳弈》花5天時間再配廣東話，笑言似重新演一次，配時依然七情上面好投入。用廣東話講對白，他更加了解劇情。對於收視，他自言沒特別期望，始終內地劇在香港播，要看觀眾是否接受，不過他開心可以在黃金時段播出。

目前他有接洽內地劇，但涉及很多因素未落實，「最重要合適，現在心態視每個工作都是見識」。演過無數角色的祥仔，還有未演過的角色想嘗試？他想想說：「都有，像一些社會好底層的人物，生活很艱苦，不過現在少這類題材。在這個圈做了這麼多年，演員需要新刺激。不過我明白年齡會局限角色，唔通叫我演學生返學咩？我扮老師都幾乎要退休咁滯！」他跟無綫簽了部頭約，看有否適合角色，會耐心等待。

認為馬國明遲早稱帝

祥仔有留意早前受歡迎的《金宵大廈》，他說是幾好的劇種，令他覺得觀眾需要一些新意，「《金宵大廈》類似以前的《奇幻潮》、《幻海奇情》，但很久沒人拍這類題材，加上現代科技，故事結構跟隨潮流走，舊瓶新酒都可以創出新意」，他都期望嘗試不同的題材。

快到無綫台慶頒獎禮，今年視帝競爭激烈，很多人希望馬國明憑《白色強人》獲獎，祥仔說：「馬明在《白色強人》演得好，相信遲早會得到。有時獎項講運氣，演員與角色配合是緣分，每個主角都具一定分量，如果角色帶來的效益大，配合時機，自然機會更大。我成日講自己好彩及有緣分配合，先後遇到《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》及《大太監》，可以攞到3次視帝。（想不想攞第四次？）希望啦！看之後拍的劇及時機是否配合。之前拍《殺手》我都幾鍾意，角色好複雜及豐富，但不知觀眾是否喜歡？播出時看看評語。」

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