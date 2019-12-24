【開箱】美國加推視覺效果新版本 《Cats》導演：沒留意影評

人面貓身視覺效果

據報在爛番茄影評網站，《Cats》只有19%好評；導演湯賀柏昨日單人匹馬到韓國宣傳，當地傳媒算是客氣的問他，對於新作毁譽參半，有何看法？英國牛津大學英文系畢業的湯賀柏只說「沒留意」，輕輕把難題帶過。他表示，知道觀衆對《Cats》有很多不同意見，他為此片有新的嘗試，希望大家會喜歡。

湯賀柏所說的新嘗試，或許就是片中的貓角色造型，演員和舞蹈員不只是披上一件戲服，而是融合了電腦特技，特製的戲服除質料軟和舒張力強之外，還裝有不同的電子感應器和相應的電池等，以作動態擷取之用。

對於這種追求真貓外貌的手法，在《Cats》預告片曝光時，已引來不少觀衆批評，聲稱接受不了這種「人面貓身」的視覺效果。未知是否為了催谷票房，美國前日開始放映「改良視覺效果」新版本的拷貝，據悉做法並不尋常，《Cats》傳聞未計宣傳費用，成本高達1億美元（約7.8億港元），看票房走勢，片商急於實施止蝕計劃。

Taylor Swift作新歌

大概此片很大部分也耗時在後期製作方面，據娛樂新聞網站《Variety》報道，《Cats》本月中在紐約舉行首映禮前數小時才完工，湯賀柏當時更說為趕工連續36小時沒睡覺。據悉《Cats》因此來不及給影評人和各大獎項組織欣賞，最終在金球獎只有Taylor Swift為此片新作的歌曲《Beautiful Ghost》，獲提名最佳主題曲。

Andrew Lloyd Webber創作的音樂劇《Cats》，源自T.S. Eliot詩集《Old Possum's Book of Practical Cats》，1980年首演以來，一直深受歡迎，當中歌曲《Memory》更有無數歌手翻唱過。拍過《孤星淚》的湯賀柏首次把《Cats》帶到大銀幕，除了《Beautiful Ghost》外，又邀請了格林美得獎音樂人Niles Rodgers重新處理《Rum Tum Tugger》、《The Jellicle Ball》等幾首歌。

《Cats》講述璀璨大都會裏，寄居了千千萬萬各式各樣的貓，每一隻都有着超強個性，以歌和舞細訴生命和感情歷練的故事；首領將會在黎明到臨前，從子夜舞會選出其中一貓獲得重生機會。在這個瘋狂舞會中，各貓施展渾身解數表現自己。

8星期的貓生活

除了歌曲之外，各演員還要應付舞蹈，據報所有參演者在開鏡前每周也得接受由排舞師Sarah Dowling教授的「貓學校」訓練，找尋潛在於內心的「貓性」，使得演出時能融會貫通。有份演出的名嘴占士高登（James Corden）就笑言，透過貓學校，他過了接近8星期的貓生活，「弄得我牀頭要放食物兜、家裏要放攀爬柱、錄影廠要同事拿雷射筆跟我玩！」擅長搞笑的占士說。

香港上映日期：12月26日