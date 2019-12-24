嵐稱霸日本年度銷量榜

據報嵐第8次登上Oricon年度銷售王寶座，他們今年單憑《5 x 20 All the BEST!!》精選碟及影碟，已分別創下210萬張及79萬張銷量，成績驕人。成員松本潤表示全靠樂迷支持，才有此佳績，所以一定要感謝粉絲。

女團AKB48則獨攬年度最暢銷單曲冠亞軍，今年9月推出的《持續愛你》及指原莉乃「畢業作」《回憶上心頭Days》，分別售出141萬張及130.9萬張。歌曲下載方面，男歌手米津玄師去年推出的歌曲《Lemon》冧莊，以107.5萬次下載稱冠，他今年9月推出的新歌《馬與鹿》則以77.6萬次下載位列第2。