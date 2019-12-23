【開箱】《救世神話》元旦首播 掀反伊斯蘭爭議

宗教領袖還是神棍？

《救世神話》講述中東出現一名男子Al-Masih，創造出一股擁護他的風潮，追隨者深信他是上帝派遣來的。他真的是先知降臨？邪教作祟？還是騙子？他想要摧毁國界邊緣的政治秩序，並蠱惑媒體和群眾的同時，製造一場浩劫？據悉劇中將從多名角色的觀點解答上述問題，當中包括美國中情局人員、巴勒斯坦難民、以色列情報單位官員，以及一名拉丁裔牧師和他的女兒。

扮演神秘男子Al-Masih的比利時演員麥迪戴比（Mehdi Dehbi），曾演出《倫敦淪陷》等電影；劇中最有名氣的也許就是飾演美國中情局人員Eva Geller的《職業特工隊》系列女星米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）。劇中Eva憑智慧和多年經驗對抗從敘利亞現身，且影響力愈來愈大的宗教政治人物Al-Masih，費盡一切心力要起訴這名神祕男子。

挑釁不等於冒犯

《救世神話》是《偷書賊》編劇米高裴楚尼（Michael Petroni）的原創作品，對於有網民說要抵制該劇，他接受法新社訪問時承認內容充滿挑釁，「但挑釁不等於冒犯」。從預告片段所見，Al-Masih這角色像宗教領袖，也有恍如神蹟的行徑，他到底是政治特務抑或神棍？米高裴楚尼表示，當他提出這故事時，Netflix確實有點「緊張」，「這確是很放肆的概念，試片中這角色跟2000名巴勒斯坦敘利亞人遊行橫跨以色列邊界」。他說此劇並非要冒犯任何人，只希望能激發討論。

遭穆斯林觀眾批評

過往不少美劇描述中東及穆斯林形象都飽受批評，反恐劇《暗戰》正是一例。據報《救世神話》內容沒表明Al-Masih信仰的是哪種宗教，但預告片段卻遭受穆斯林觀眾批評稱，主角名字Al-Masih在伊斯蘭神學中意指偽救世主，亦即基督教中的反基督。不過Netflix方面反駁，Al-Masih不是主角的名字，而且劇情亦保密，暗示有關批評過早武斷。有指創作人米高裴楚尼是澳洲人，其父雖然在埃及成長，但米高本身不懂阿拉伯語，導演亦然，這意味此劇需要僱用可信賴及資深的翻譯員潤色劇本，以防出錯。

上架日期：2020年1月1日