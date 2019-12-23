《星戰9》美國開畫稱冠

至於另一新上映的《Cats》，改編自百老匯著名音樂劇，而且由《皇上無話兒》金像導演湯賀柏（Tom Hooper）操刀，卻無法複製前作《孤星淚》的佳績，單日收262萬美元，位列第4，成績遠遜預期。其實《Cats》集合了樂壇天后Taylor Swift、金像女星珍妮花赫遜（Jennifer Hudson），以及朱迪丹芝（Judi Dench）和伊恩麥基倫（Ian McKellen）等資深演員主演，未計宣傳費，成本已高達1億美元；不過影評人似乎不大欣賞，在爛番茄影評網站，《Cats》只有19%好評，未知是否因此影響觀衆的入場意欲。據悉《星球大戰：天行者崛起》在爛番茄網的好評亦僅得57%，僅次於《星球大戰前傳：魅影危機》，成為第2多負評的《星戰》系列電影。