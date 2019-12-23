亮相《Running Man》谷新片《鬼影特攻》 賴恩雷諾士踢毽輸 扮「死侍」

賴恩雷諾士早前為新片《鬼影特攻》專程飛往韓國宣傳，還邀請男團EXO出席首映禮造勢。賴恩在韓國期間，抽空錄製《Running Man》，該集昨晚播出，賴恩甫出場即熱情與RM成員抱抱，並稱呼李光洙暱稱「長頸鹿」，讓對方受寵若驚。賴恩表現得十分興奮，不但偷望劉在錫的講稿，還笑言Adria Arjona喜歡防彈少年團（BTS），身上有BTS的紋身，而他就有EXO的紋身，並隨即作狀除褲向劉在錫曬紋身，場面搞笑。

賴恩雷諾士與劉在錫、李光洙等人組隊玩鬥踢毽，以次數多者為勝，練習期間賴恩因為踢得出色而被稱作「王牌」，怎料正式比賽時他失誤，只好尷尬趴地扮「死侍」，幸獲重賽機會繼而得勝，他還得戚跳舞慶祝，場面搞笑。

賴恩大讚韓國綜藝節目很有趣，玩得十分開心。事實上，他已不是第一次亮相當地的綜藝節目。去年5月他宣傳電影《死侍2》時，曾化身「獨角獸」亮相《蒙面歌王》，獻唱音樂劇《小安妮》的歌曲《Tomorrow》而成為熱話。

文：蘇珮欣