跟潮人木村拓哉做鄰居 宋熙年計劃日本置業

Sarah表示今次到日本拍攝節目也順道睇樓，看中一間位於目黑區價值500多萬港幣的800呎複式單位，她說：「很多潮人都住該區，連木村拓哉都是住在隔兩條街，如投資買下該單位就可以和木村做鄰居，不過木村間屋就價值幾億，十分宏偉和富神秘感，我們也是幾經辛苦才找到。」

在香港租樓住多年，她說香港樓價太貴，沒可能在港買到心水dream house，故正計劃在港買細單位作投資，繼續租樓住，尋找dream house就留待兒子長大後選址澳洲或英國。

展開追B大計

Sarah笑言和老公在選擇兒子將來在哪個地方讀書，有點意見分歧，不過她會讓孩子自己決定，如留在香港生活可會擔心小朋友將來？她思量片刻道：「每個地方都有每個地方的困難，這也是作為家長的一個挑戰，沒有一個地方是完美，這亦是人生必經的經歷，就盡自己能力，將最好的給予小朋友吧！」她直言和老公都鍾意小朋友，更透露已展開造人大計，暫時打算生多一個，Sarah說：「兒子差不多歲半，不想小朋友年齡相距太遠。」

現今很多年輕人也埋怨在香港看不到將來，還是決定生？她則道：「我覺得生小朋友是天賜的禮物，想生亦未必可以即刻生到，我也不想變成高齡產婦，也不知幾時會有，不過現階段我們真的想生多個小朋友陪伴兒子成長。」

拍劇過戲癮

2007年於無綫國際中華小姐奪冠軍後，Sarah便在無綫工作12年，卻未受力捧，最大得着可說是認識丈夫陳智燊，開花結果共諧連理，兩年多前懷有兒子Damon，更成為二人先後約滿離巢契機。

最近兩夫妻雙雙簽約邵氏，希望嘗試不同類型工作，最近她還有機會客串參演網劇《非凡三俠》，她說：「我都覺得很開心，朋友知道我和張智霖有對手戲都好羨慕，其實因為少拍劇都有點緊張，希望之後可以拍多些劇過戲癮。」兩人亦正籌備拍攝自家電視節目，打算將版權銷售到海外電視台播放。

髮型：Nicole Yip@ii hair & nail

化妝：Sammy Lam

造型：Cheryl Yam @wwchezw

服裝：zadigetvoltaire

場地：The Stadium

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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