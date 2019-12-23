冬至到醫院陪母親吃飯 周潤發自認式微 計劃考牌教行山

發哥去年有《無雙》上映，並跟片中拍檔郭富城雙雙角逐香港電影金像獎最佳男主角；他今年初則拍了新片《驕陽歲月》。演戲以外，發哥懂得享受人生，不時看到他與其他藝人組隊行山，挑戰不同景點，欣賞靚景及影靚相，他更擔任大會攝影師。昨午一身全黑打扮的發哥，戴上黑色帽及口罩，拿着一袋物品離開養和醫院。他表示90多歲的母親因老人病入院接受檢查，預計聖誕節後出院，太太前日到過醫院探望。

周母非常精靈

昨日冬至，發哥透露剛陪母親吃飯，由於母親年紀大，目前要靠喉管將流質食物直接輸送入體內，稍後能自行吃糊仔便回家。雖然如此，發哥稱母親非常精靈，叻到不得了，還趕他走。

收新「𡃁」鮑起靜

發哥正在休假，問他何時開工？發哥說：「冇呀！𠵱家日日鍛煉身體，鍛煉好可以迎接新工作。」

是否明年開工？發哥笑言：「我想轉行做運動員，諗住考個教練牌，教大家行山，呢個演藝界有啲式微，我講緊自己咋！」

發哥平時跟一班藝人朋友行山，成員愈來愈多，他笑稱新收的「𡃁」是70歲的鮑起靜。發哥離開前還跟大家說：「冬至快樂！」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com