【開箱】珍妮花赫遜演Aretha Franklin 歌后傳記片再度衝奧

雲妮扮茱地嘉蘭獲讚

《星夢女神:茱地嘉蘭》明年1月16日在港上映,童星出身的茱地嘉蘭,以16歲之齡在《綠野仙踪》扮演女主角Dorothy,獻唱主題曲《Over the Rainbow》已成經典。另一名作《星海浮沉錄》更多次被重拍,包括去年由百變天后Lady Gaga主演的《星夢情深》。演唱俱佳的茱地嘉蘭攀上事業巔峰後,卻換來片商箝制及家人關係疏離,一度陷於抑鬱,終導致婚姻失敗及事業低潮。

《星夢女神》集中描述茱地逝世前的最後歲月,她痛定思痛,為了一對子女,不惜放下身段,遠赴英倫演唱,在久違的歡呼聲激勵下,以超水準表演征服歌迷的故事。

雖然雲妮絲維嘉跟茱地嘉蘭外形不大相同,化妝方面也沒刻意複製,但不少影評人讚賞她演出原著人物的神髓,《滾石》雜誌的影評更捧她為年度最佳演出。除了演員公會和金球獎外,雲妮大有機會躋身來年的奧斯卡影后提名名單。

獲最多格林美獎歌手之一

另一方面,同樣唱演俱佳的珍妮花赫遜,出道未幾已憑《夢幻女郎》贏得奧斯卡最佳女配角殊榮。據著名唱片監製Clive Davis透露,騷靈歌后Aretha Franklin臨終前親自欽點珍妮花演出新片《Respect》,並於明年8月Aretha死忌前兩日上映。

Aretha Franklin的父親是牧師,母親則是福音歌手,除了天賦好嗓子,更自幼受音樂薰陶,懂得自彈自唱。她的名曲包括《Freeway of Love》及《I Say a Little Prayer》等,不單是首名打入搖滾名人堂的女歌手,亦是歷來奪得最多格林美獎的歌手之一。

克林頓(Bill Clinton)和奧巴馬(Barack Obama)兩任美國總統的就職典禮,都曾邀請Aretha Franklin演出,她的地位可想而知。

《Respect》既是Aretha Franklin的名曲,也是關於她的傳記電影片名,在首條預告片段中,戴上假髮的珍妮花赫遜,身穿金色晚裝,大展巨肺歌喉,但要一窺該片全貌,至少還要多等大半年,不過,以騷靈歌后的名氣,以及珍妮花的演藝才華,大有機會憑《Respect》再次問鼎金像獎。