【開箱】珍妮花赫遜演Aretha Franklin 歌后傳記片再度衝奧

雲妮扮茱地嘉蘭獲讚

《星夢女神：茱地嘉蘭》明年1月16日在港上映，童星出身的茱地嘉蘭，以16歲之齡在《綠野仙踪》扮演女主角Dorothy，獻唱主題曲《Over the Rainbow》已成經典。另一名作《星海浮沉錄》更多次被重拍，包括去年由百變天后Lady Gaga主演的《星夢情深》。演唱俱佳的茱地嘉蘭攀上事業巔峰後，卻換來片商箝制及家人關係疏離，一度陷於抑鬱，終導致婚姻失敗及事業低潮。

《星夢女神》集中描述茱地逝世前的最後歲月，她痛定思痛，為了一對子女，不惜放下身段，遠赴英倫演唱，在久違的歡呼聲激勵下，以超水準表演征服歌迷的故事。

雖然雲妮絲維嘉跟茱地嘉蘭外形不大相同，化妝方面也沒刻意複製，但不少影評人讚賞她演出原著人物的神髓，《滾石》雜誌的影評更捧她為年度最佳演出。除了演員公會和金球獎外，雲妮大有機會躋身來年的奧斯卡影后提名名單。

獲最多格林美獎歌手之一

另一方面，同樣唱演俱佳的珍妮花赫遜，出道未幾已憑《夢幻女郎》贏得奧斯卡最佳女配角殊榮。據著名唱片監製Clive Davis透露，騷靈歌后Aretha Franklin臨終前親自欽點珍妮花演出新片《Respect》，並於明年8月Aretha死忌前兩日上映。

Aretha Franklin的父親是牧師，母親則是福音歌手，除了天賦好嗓子，更自幼受音樂薰陶，懂得自彈自唱。她的名曲包括《Freeway of Love》及《I Say a Little Prayer》等，不單是首名打入搖滾名人堂的女歌手，亦是歷來奪得最多格林美獎的歌手之一。

克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）兩任美國總統的就職典禮，都曾邀請Aretha Franklin演出，她的地位可想而知。

《Respect》既是Aretha Franklin的名曲，也是關於她的傳記電影片名，在首條預告片段中，戴上假髮的珍妮花赫遜，身穿金色晚裝，大展巨肺歌喉，但要一窺該片全貌，至少還要多等大半年，不過，以騷靈歌后的名氣，以及珍妮花的演藝才華，大有機會憑《Respect》再次問鼎金像獎。