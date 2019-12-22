演唱會玩神秘 王梓軒熄燈騷肌

圈中人緣甚佳的王梓軒，除邀得衛蘭、衛詩姐妹擔任演出嘉賓，薛家燕、張艾嘉等多名圈中人也前來捧場，他有份演出的無綫台慶劇《多功能老婆》主角楊千嬅，更拍短片打氣，他說：「參演此劇認識了很多新朋友，其中一位是在天上看着演出的Lily姐（梁舜燕）。曾經被問入行10年最大的遺憾是什麼？就是將所有時間和精神放在工作上，忽略了朋友和家人，我要多謝父母，雖然一齊住，但一個月都見不到幾次面。」

騷後王梓軒表示，相隔7年再開個唱實在不容易，而且鑑於社會環境因素，為觀眾安全着想，特別提早於晚上7時15分開騷，可惜觀眾可能未習慣，仍要延至晚上8點。問為何吝嗇不光明正大騷肌？他解釋：「因綵排時所有同事都尖叫，所以導演安排除衫後關燈，免台上劇情被蓋過。」

對於有份主持的無綫節目《兄弟幫》錄完最後一集後，幕後團隊難逃被裁員，他說：「有些會轉到其他節目，有些就會到其他地方找工作，但我們都很團結，認識這麼久，有什麼都會一齊去拼，節目做了10年，我都參與9年，已是真兄弟了！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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