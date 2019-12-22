被指踩姚子裕晚裝設計「垃圾」 苟芸慧感莫名其妙

姚子裕在社交網力數某前無綫女藝人的不是後，有網民上載動畫《美女與野獸》圖片及留言「呢張圖就有關喇」，姚子裕回覆網民：「都叫咗佢咪做鮮黃色㗎啦，有提議過香檳金㗎嘛。」矛頭似指向去年在婚宴上穿上《美女與野獸》貝兒公主黃色晚裝的苟芸慧。姚子裕事後刪走有關帖文，以粉紅底黑字留言：「又衰抵唔住頸。」

留言「己所不欲勿施於人」

苟芸慧初時沒回應事件，其後在社交網上載坐在船上回望鏡頭的照片，並留言：「如果心胸不似海，又怎能有海一樣的事業～共勉之。」之後她再分享揑侄仔面珠照片，留言似有所指：「哈哈哈……小時候，我很討厭大人揑我的肉臉……有誰跟我一樣？#己所不欲勿施於人 #staypositive #正能量」

經理人：唔鍾意條裙就唔會著

由於事件繼續引起揣測，苟芸慧昨日透露經理人若蘭回覆傳媒談及事件經過，透露當日胡杏兒知道苟芸慧結婚，主動聯絡她：「因為苟姑娘認識杏兒，杏兒知道她要結婚，說可以贊助晚裝裙，但杏兒中途退出間公司，之後雙方都是由公司同事follow up件事。」她稱苟姑娘一直覺得此事莫名其妙，所以不想回應，但事件繼續發酵，亦希望平息風波。她說：「其實真係唔明點解有呢啲新聞出現，所以冇特別回應。」問到苟姑娘有否向別人提及「垃圾」二字？若蘭說：「苟姑娘都唔係呢啲人，如果佢唔鍾意條裙，當日就唔會著啦，今次回應，係希望大家唔好再有揣測。」

娛樂組