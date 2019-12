【明報專訊】今年5月,陳法拉與拍拖3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎結婚,婚後法拉忙於拍戲,Emmanuel亦有自己的工作,沒空度蜜月。他們近日終抽出時間享受蜜月之旅,雙雙飛往南極旅行睇企鵝。法拉在社交網上載與丈夫穿上情侶冷衫、面貼面的甜蜜合照,並寫有,「to the end of the world﹗#honeymoon #newlyweds 」。李亞男、湯洛雯留言說他們好sweet,宋熙年更說︰「Make a baby!」催他們快些造人。