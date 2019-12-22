張智霖自爆頑皮 「魔童」似足爸爸

聖誕與家人出外滑雪

Chilam最近忙拍電影，聖誕有幾天假期會跟家人出外滑雪：「家人已在外地吃喝玩樂，過兩日才去會合，玩兩天就回來拍戲。滑雪時會控制不能玩太癲，不可以受傷，做個負責任演員。」他笑言兒子「魔童」在滑雪方面不會向他挑機，因兒子滑得更快更遠，反而他只是初學階段：「人大了沒那麼醒目，以前兩三下就上手。」

有指「魔童」將他的電話掟落水，Chilam澄清兒子沒發脾氣，只是對手機的防水功能感好奇：「他試了起碼3次，好彩手機功能好，但最後一次真的出事，好困擾，下次盡量不要這樣玩，我不會嬲，他只是比較活潑，都是遺傳我。」Chilam自揭小時候很頑皮，扮超人從枱上跳下，嘴邊撼到枱角需要縫針，好彩醫生手勢好，「個仔似足我，一樣試過撼到枱，撞到個嘴留疤痕，真是奇怪的命運」。「魔童」遺傳他的靚樣，有否興趣像B4參加選秀節目？Chilam稱兒子沒有演藝細胞，沒提過想加入娛樂圈，但他贊成演藝圈一代傳一代，開心見到B4獲熱情粉絲支持。

提到其妻袁詠儀被拍到發福現三下巴，他笑說：「她好靚、好靚，我覺得好好呀，不一定瘦才靚，雖然我瘦了很多，但無論如何她都好得意，是靚！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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