《丫鬟大聯盟》解封 洪永城認對延播失望 監製歐耀興：宣傳無預黃心穎

黃心穎未能隨大隊宣傳，監製歐耀興及一衆《丫鬟大聯盟》演員均表示尊重公司決定，歐耀興表示相信該劇每名員工見到作品播出都很開心。之後可會安排黃心穎幫手宣傳？他說：「在我的角度，覺得這時候應該讓她靜一靜，對她沒這麼大壓力，所以暫時這幾次宣傳都不想找她，等她安心靜一靜先。（女主角未能出席宣傳是否感可惜？）這個時候大家都明白原因，我不會怪她，人誰無錯呢！這是她的私事，在公事上我好欣賞她，亦很欣賞她在劇中表現。」

口徑一致看公司安排

劇中與黃心穎演情侶的洪永城亦表示，一切看公司決定：「可能公司覺得她的狀態暫時不適合和大家見面，看下次宣傳見不見到她吧！我私下就無機會聯絡她。」可有嬲對方令該劇推遲這麼久才播出？他說：「梗係無！幾時播出有很多因素，當然一開始有少少失望，不過最緊要現在可以出到街。」

湯洛雯亦稱黃心穎能否出席宣傳他們也拿不到主意：「我覺得都是暫時給她一點空間休息，如果她在現場，也驚她有壓力，等她舒服一點再等公司安排。」她否認刻意避談黃心穎，公司亦沒有特別指示。

活動上洪永城玩遊戲時被湯洛雯恰，他笑言最近套套劇都被人恰，《多功能老婆》被朱晨麗欺負，《黃金有罪》又被蕭正楠恰，要找風水師傅改運。問戲外可會被女友梁諾妍恰？他說：「無分邊個食住邊個，通常生活上決定交畀我承擔，她只對去哪裏跑步比較注重。」

湯洛雯買豪宅家人幫手供

湯洛雯早前被爆買價值4000多萬的豪宅，她稱沒想過那麼快被公開，家人亦因此有點微言。她說：「我也不想講太多，第一次做業主，都是家人幫手供，父母養我那麼多年，我都想付出，讓他們住好一點，所以之後真的要好努力工作。」

問劉思希可會考慮如湯洛雯般孝順買豪宅與父母同住？她笑言不是湯洛雯般的富二代。她大爆在劇中與湯洛雯爭男友謝東閔，更不時只穿肚兜色誘對方：「謝東閔見到都無咩反應，定力好夠，因此我嬲了幾個月，我好pure好true，與角色有好大反差。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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