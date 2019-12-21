《天能》預告揭神秘面紗 基斯杜化路蘭創造「來生」

非一般諜戰動作片

英國導演基斯杜化路蘭的前作如《潛行凶間》及《星際啓示錄》，大玩時空交錯概念，例如里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在《潛》片結局，究竟身處夢境抑或現實？至今仍為影迷津津樂道。《天能》亦不例外，導演接受外媒訪問時，僅透露這是一齣有關國際諜戰的動作片，然而從預告片可見，答案豈是如此簡單？

《天能》由基斯杜化路蘭自編自導，金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）之子、前美式足球員尊大衛華盛頓（John David Washington）扮演警探（抑或特工？），某日被人迷暈後，醒來發現自己到了「來生」，更獲要求他出手制止第三次世界大戰爆發，然而眼前所見影像，完全超乎現實，正如戲中拍檔羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）所言：「別試着理解它，感受它。」

羅拔柏迪臣當配角

同片還有米高堅（Michael Caine）、艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）等參與演出，陣容相當鼎盛。

《天能》英文片名Tenet，原本解作宗旨、信條、原則等意思，然而在基斯杜化路蘭的電影世界裏，當時空都會轉移，文字又怎會直譯？在預告片內，堅尼夫班納曾向主角表示，「天能」非常重要，原因是：「它能開啟正確的門，也會打開錯誤的門。」不過，他口中的「門」所指為何？有何特別意思？暫時賣個關子。

值得一提的是，憑《吸血新世紀》系列成為「萬人迷」的羅拔柏迪臣，在《天能》只屬配角，反而名氣稍遜、曾經參演《臥底天王》及《藍魔鬼》的尊大衛華盛頓才是焦點。基斯杜化路蘭一向獨具慧眼，相信拍罷本片後，尊大衛的人氣必定急升，還記得《蝙蝠俠：黑夜之神》扮演奸角「小丑」的希夫烈達（Heath Ledger）嗎？多得導演點化，他終於獲得生命中首個、亦是最後一個金像獎，可惜俱往矣。