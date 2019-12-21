家中大叫練聲 李佳芯自嘲似玩具雞

翟威廉與羅天宇鬥多緋聞女友

翟威廉的好友羅天宇與戴祖儀傳緋聞，他稱不知情，要約老友打波時求證真假。羅天宇常傳緋聞是否已不覺奇怪？他說：「我印象中他是籃球癡！我關心自己感情事多些，都恨拍拖，隨時備戰，可惜工作忙。」提議他向羅天宇請教追女仔心得？他說不用，因不想認低威輸給對方，又稱雖然帳面數（緋聞女友數目）比對方少，但未到最後不能分勝負。

連詩雅爭歌曲獎平常心

連詩雅首度憑歌曲《孤身走》角逐無綫頒獎禮「最受歡迎電視歌曲」，她說平常心看待，入圍候選當獎勵。她入行近10年，今年嘗試拍劇和經常上節目，發展不錯，已算幸運。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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