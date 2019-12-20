【開箱】韓劇《Black Dog》為教師訴苦 視后徐玄振挑戰《天空城堡》

首次扮演老師

《Black Dog》是由韓劇《追稅38部隊》導演黃俊赫執導，新晉編劇朴周妍執筆的作品。講述韓國私立高中的合約老師，為了成為常額老師的奮鬥故事。新劇取名「Black Dog」，大概是因為在韓國當教師要有像「黑狗」般的狠勁吧。《又，吳海英》視后徐玄振飾演合約老師，《回答吧！1988》資深女星羅美蘭扮演私立學校升學部主任。

女團成員出身的徐玄振，3年前憑《又，吳海英》登上百想藝術大獎視后寶座，其後主演《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》及《The Beauty Inside》均叫好叫座。新劇首度挑戰教師角色，扮演一名聰明但軟弱的中學老師，是一個十分正面的角色。

首集講述求學時期的徐玄振，某日與同學參加校外活動時，遇上交通意外，幸獲老師捨命相救。其後她才得悉，死者因是合約教師，竟不獲學校發放保險賠償，從此徐玄振立志成為常額教師。

批判教育制度

據報韓國教師職位競爭激烈，就算是合約老師，教席也要「爭崩頭」，徐玄振努力多年，終獲大峙私立高中聘為合約老師，結果還未開始授課，便因她的舅父是該校的教務部部長，被認定是靠關係才獲聘，繼而遭到其他老師排斥。

新劇主要探討韓國教育界的問題，教師不單入職困難，而且面對學生之前，先要處理校內的人事鬥爭，以及家長給予的壓力。

劇集透過教師的視角，反映韓國教育制度的漏洞，這跟去年底播出、同樣批判教育問題的高收視韓劇《天空城堡》大同小異，分別在於《Black Dog》把焦點放在學校之內，《天空城堡》則瞄準補習班中。

《Black Dog》首集錄得3.3％收視率，第2集升至4.4%，以收費台而言尚算不俗，但跟同時段播出的免費台SBS新劇《VIP》第13、14集最高收視達13.1%及13.9%，當然有一段距離。不過，《Black Dog》口碑不俗，有劇迷指徐玄振演技出色，而且劇情緊湊，追看性甚高，且看後勁如何。