《多功能老婆》贏口碑高收視 周柏豪讚囡囡腳頭好

記者：陳釗

攝影：黄梓烜

柏豪表示前晚他黐鬚與千嬅浪漫共舞一幕播出後，收到很多觀眾私訊他說很浪漫，被感動到喊：「我有朋友還說我搞喊他全屋企的女人，很感恩收視那麼好。除了故事紮實，BB都帶來一些好運，當然希望她一世旺爸爸。」

柏豪又開心表示《多》劇出街後，擴闊他的觀眾層面，日前去超市購物，不少市民和收銀姐姐找他合照，引起收銀部一陣混亂，老婆忙湊女也有看重播捧場。

浩然樂做賤男角色

浩然開心劇集有好成績，預告劇情賤雄會變可愛雄，又笑指因為其角色夠賤，全靠他，才成全到柏豪和千嬅。浩然首次轉型演反派，很開心得到大迴響，有幾多接幾多：「還有很多人叫我（劇中角色）不要返香港，你去死喇，哈哈。」

浩然曾與黄心穎合作《法證先鋒4》，談到對方近日返港，他表示沒特別跟心穎聯絡，應讓她多休息及與家人相處，有機會見面會問候一下。外間對她仍有很多負評？浩然認為別人要說由得人，他們再加把口就很肉酸，作為朋友在心中。

朱晨麗現實好斯文

劇中飾演母女的朱晨麗和黎燕珊，劇外感情同樣要好，以母女相稱。黎燕珊笑言雖有私心想女兒攞獎，但劇中太多人物都很吸引，希望大家都有獎。

問朱晨麗緋聞男友何廣沛可有捧場？她笑說：「你們要問他，但我見他有看我網上的貼文，有點讚留言，希望他有追睇，但不要被我劇中野蠻、巴辣的角色嚇倒，我現實是比較收斂，很斯文，我都怕嚇倒人。」