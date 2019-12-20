麥包離巢變甩繩馬騮 金剛過檔唔怕遭封殺

記者：陳釗

麥包和金剛於節目中化身領隊和導遊，率領十多名平均年齡超過40歲的女性組成《C9旅行團》，海陸空玩轉台北和宜蘭。旅遊節目向來不少得靚女元素，但此旅卻與一班師奶做團友。金剛則笑言得知時十分愕然，雖然監製告訴他不用擔心，也有些較後生的，但都40多歲，對他而言是新挑戰：「以前對住一個小儀就說沒問題，現在要對住十多個，開頭都不知點算，之後慢慢了解各人性格就沒事了。」

尺度大好自由

在旅程中，金剛爆麥包為討團友歡心，更不惜除衫露肉：「有個環節我們要去賣衫，有人話要他除衫才買，他真的除了。」而金剛最難忘一幕是與21名女士一齊浸溫泉，除了一班師奶團友，監製還在當地找來十多名後生的KOL一齊傾偈，畫面非常壯觀。

問到在ViuTV和在無綫拍節目有何不同之處？麥包表示對他而言分別不大，都是很隨性，做回自己，不過ViuTV的寬容度的確比較大，任得他們自由發揮，毋須事前自我審查。金剛也有同樣感受，他自言喜歡即興不跟稿，但在舊公司要跟住稿去做：「我覺得這樣是扼殺了藝人本身的性格，這裏的尺度與接受度都比較大，他們會叫我們盡量去做，最多之後剪，比較人性化，拍攝也沒有以前咁『chur』，舒服一點。」

汪明荃曾公開直斥無綫的山頭文化令人才流失、阻礙發展，在ViuTV是否少了這方面的顧慮？麥包說這視乎你自己跟不跟隨，在舊公司是簽長約，很多事情大家50/50便算，但現在是逐個工作計錢，大家只集中成績，毋須去理會任何行政或人際上的事情，做好本分便可，作為演員會輕鬆很多：「畢竟我在舊公司都32年了，出來後變化很大，好像變了一隻甩繩馬騮一樣。」

一身武藝闖江湖

麥包畢業於第14期無綫藝員訓練班，談到離開效力32年的公司，他直言：「當然不是我話事，當別人不要你時，你都要搵食。我常說TVB是很好的少林寺，學到一身武藝，但這身武藝究竟行不行，都要出去試試才知。TVB是我的母校，多謝她教識我很多東西，但人始終需要出去闖蕩一下江湖。」

而兩人亦不擔心因亮相ViuTV而遭TVB封殺，金剛笑言：「會封殺的嗎？希望可以見返小儀啦！」談到金剛，當年為了多些與家人相處而離開無綫搬回台灣，家庭觀念甚重的他，直言即將39歲，希望可在40歲前成家立。

金剛跟女友梁云菲相處上也很有默契，他已認定對方為終身伴侶：「因為發覺身邊的朋友都有小朋友了，我個妹又有兩個，會擔心如果我再不生，之後年紀大了，沒精力陪他們玩，所以希望早點生，現在已開始計劃。」