胡楓明年88歲再戰紅館 薛家燕回歸《流行經典50年》

薛家燕自薦跳十字步

修哥透露將於明年5月下旬舉行紅館演唱會，暫定兩場。家燕姐大讚修哥犀利，明年88歲高齡仍可踏上紅館開騷，是一個紀錄，更自薦說：「修哥有需要便開聲，我跟你跳十字步。」問修哥是否已跟一眾巨星契仔、契女度期？他說這交由主辦單位負責，自己專注做好個騷。家燕姐稱自細已跟修哥合作，他做事投入、認真和努力，是後輩的好榜樣。修哥亦希望有機會與家燕姐拍住上，一起擔任《流行經典50年》主持。

譚嘉儀呻聖誕無人約

譚嘉儀表示很期待與家燕姐組成新的主持組合，她也識十字步，「之前上節目都扮過家燕姐，所以大家都叫我嘉儀媽媽，很開心可以合作」。聖誕將至，譚嘉儀希望能在工作中度過，她笑說：「又無追求者，已單身很多年，緣分未到。（拍拖有助唱情歌？）可回想以前經歷，不是特別恨拍拖，若遇到適合都可以試一試。」談到同公司的林穎彤暗指老闆不准拍拖？譚嘉儀稱不會，老闆很開通，她也不會突然閃婚生仔，事前一定會先跟公司商量。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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