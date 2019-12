【明報專訊】美國樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)在1994年發行的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》,早已唱到街知巷聞,上月更打破3項健力士世界紀錄,包括在美國Billboard Hot 100流行榜排名最高的個人歌手演繹節日歌曲、去年12月在串流音樂平台Spotify播放次數最多的歌曲,以及英國單曲榜逗留十大位置最長久的聖誕歌。