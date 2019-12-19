染白髮戴義眼 新劇造型可怕 木村拓哉嚇親川口春奈

日劇《教場》改編自長岡弘樹的同名小說，講述警校教官與一班性格及背景各異的學員，在受訓期間發生的故事。飾演「魔鬼教官」的木村，認為警校並非培養優良警察的場所，而是為篩走不適合當警察的學員而設。

看穿少女心事

木村首次以一頭白髮並戴上義眼示人，造型十分冷酷。他表示自己負責塑造角色性格，造型設計則交予造型師操刀，「我只需乖乖的坐在椅子上」。劇中扮演警校學員的川口春奈表示，木村就算不戴義眼，也感覺會被他看穿心事，所以當木村戴上義眼後，感覺更加恐怖，笑言絕對不敢在他面前做壞事，心情亦格外緊張。

談到劇中多位演員均要接受嚴格的體能訓練，日劇《你家是我的事》男星工藤阿須加表示，訓練時間雖然不多但很集中，又指木村會站在前面「監場」，笑稱若果沒有他在場的話，訓練的要求應該不會這麼高。

木村失落影帝

在昨日舉行的試映會上，播出劇集前半部分的精彩片段，木村看罷即跟導演握手，大讚劇集拍得出色，對於能夠參演一角，感到榮幸。

提起木村，早前他憑電影《假面酒店》角逐第44屆報知電影獎最佳男主角，結果敗給《首相失憶了》中井貴一，反而木村的拍檔長澤正美，憑《假面酒店》及《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》榮登影后寶座。昨日報知電影獎舉行頒獎禮，長澤正美穿上透視長裙現身，輕易成為鎂光燈焦點。

文：蘇珮欣