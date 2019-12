陳瀅聲演肥公主易投入 陳卓賢曾脹爆自嘲似墨魚丸

【明報專訊】傳統的童話故事,英俊王子配美麗公主加浪漫情節是慣定模式;不過,在動畫電影《魔鏡肥緣》(Red Shoes and the Seven Dwarfs)的故事主角,白雪公主竟然是肥妹仔,而馬林王子卻是綠色小矮人!這一對看似並不相襯的「騎呢」組合,正是要帶出凡事「不應以貌取人」的訊息。片中分別聲演公主與王子的陳瀅和MIRROR成員陳卓賢(Ian),亦認同人的外表並不是最重要;事實上,他們都曾經歷過「肥妹、肥仔」的人生階段,難怪聲演主角能特別投入!