陳瀅聲演肥公主易投入 陳卓賢曾脹爆自嘲似墨魚丸

陳瀅與Ian第一次為動畫配音，形容好好玩，能考驗他們控制自己聲線，配合戲中卡通人物的反應和表情，跟劇情又喊又笑，陳瀅覺得配音對訓練個人演技有不少幫助。今次聲演公主是獲導演欽點，但她不知應該開心還是嬲，陳瀅說：「配靚靚公主時，我盡量用溫柔聲線演繹；做肥妹公主時，就用平日陳瀅的聲調，導演讚我把聲夠「強壯」，覺得我真的好像戲中肥妹！」擅唱情歌的Ian運用情深聲線演王子沒有難度，相反變身青「BB」小矮人則用尖聲和比平時表現較Hyper。

不應以貌取人

自小喜歡看卡通愛扮公主，今次配音能滿足多年夢想；可是長大後的陳瀅始明白原來「靚」不止是單靠樣：「尤其推出過寫真集後，覺得不應用身形和外貌去判斷一個人靚唔靚或夠唔夠自信，當然兩樣都有，夾埋一齊就好完美。」她認同片中寓意，女仔不一定瘦才是美。

Ian自覺與片中小矮人性格近似，自爆曾是肥仔一名：「我細個好肥，肥到好似小矮人，讀小學五六年級，最重試過160至170磅，那時身形又白又圓，好似粒墨魚丸！」

愛煮飯男貼地女

自稱現實中絕沒有「公主病」的陳瀅，公開擇偶條件：「我喜歡識煮食、整甜品叻的男仔，就像戲中那個小矮人（漢斯王子），因為男仔識得煮嘢食，𧨾女仔會好好多！我本身不懂煮食，放工回家後有男仔煲定湯、整甜品等我食，一定好開心！」Ian亦抗拒盲目只愛到高級餐廳的「公主病」女仔，反而與他一樣，喜歡平民化貼地食物的女仔在一起會更開心。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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