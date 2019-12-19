呂慧儀撮合拍《愛‧回家》 陳煒保守秘密好辛苦

煒哥表示今次是她首次拍處境劇，覺得很好玩，有機會想拍多幾集。她在劇中的角色與接龍集團有關，雖然只得兩集，但造型百變，有霸氣又有委屈，很過癮，希望出來效果跟之前歐陽震華客串般，能帶到觀眾新鮮感。煒哥表示日內會出發到美國登台，聖誕正日才回港，男友有工作在身，故不會同行。二人一起後首個聖誕，男友不會詐型？她笑說：「他要工作陪不到我，我都可以詐型！」

開工過聖誕

緋聞情侶呂慧儀和張景淳一同受訪問。呂慧儀與煒哥一張合照撮合了後者加盟《愛》劇，她笑說知煒哥忙，自己都有落足「力水」，邀請對方一起玩：「今次機會難得，很有新鮮感。（有對手戲？）當然有，如果我是萬能水，她就是百變煒哥，跟平時很不同，反差很大。」至於聖誕節？兩人表示稱要為《愛》開工，呂慧儀希望屆時可舉行派對慶祝，順道帶兒子「蟹籽」入電視城一起玩，因兒子很喜歡同劇演員。張景淳喜歡嗎？她說：「都喜歡，聊玩具就很易得到兒子歡心。」問到張景淳會送甚麼禮物給蟹籽時？呂慧儀搶答：「總之不要送玩具，益智少少。」張景淳表示只好送教科書。

陳偉琪多追求者

陳偉琪近日繼收到99支玫瑰，又因與方紹聰（奶仔）放狗而鬧緋聞，她否認有愛情滋潤：「激死我了！我們去放狗而已。（奶仔對妳很有好感？）我阻止不了別人的。」陳偉琪笑指奶仔都算追求她，會間中打電話約她吃飯。至於她現時視對方是朋友，是否派「好人卡」？她笑說：「甚麼都是由朋友開始，一日未結婚，每個都有機會。不過該99支玫瑰不是奶仔送的，是神秘人，對方都是追求者。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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