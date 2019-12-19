撐譚小環食店 王宗堯做義務店長3個鐘

王宗堯昨日於午飯時候穿上圍裙，於譚小環開設的小食店內幫手傳送食物，吸引市民排隊幫襯，有市民見到偶像即時興奮尖叫及「集郵」，王宗堯任影唔嬲，有講有笑。其間有女粉絲大嗌「加油！好生意呀！」身為老闆的Eric見到王宗堯大受歡迎被圍，扮呷醋說：「我幫手影相吖嘛！不用安慰我，明的。」

譚小環捐出1萬元

老闆娘譚小環也抱着愛犬亮相，但她和老公保持低調不接受傳媒訪問。食店其後透過fb公布已將3小時共1萬元的營業額捐出，照王宗堯意願捐「612人道支援基金」幫助有需要人士，發貼圖文並茂：「宗堯今日無條件到德福店幫渣哥做一日義務店長，我哋非常感動，雖然宗堯完全唔計較，但都唔好連入油錢、泊車錢都要佢蝕埋吖，所以我哋決定將佢喺度嗰3個小時嘅營業額，齊頭$10,000交畀佢，作為小小心意。最後，宗堯話『錢我唔多，但真係有需要嘅人比我更多，渣哥你橫掂踎喺欄桿Un腳咁無聊，不如你幫我過對面銀行捐咗佢吖。』#代612基金多謝宗堯」。

王宗堯受訪時表示之前網民發起「三罷日」，見到食店沒罷工，但將營業額捐到「星火」，備受感動。有次路過幫襯該食店，見到店員很忙碌，於是自告奮勇做義務店員，也覺得好好玩又有意義，今次被召喚到九龍灣撐場，亦志在參與逗市民開心，不問回報，「我來幫手，最多只會呃一點小食」。

「意義比金錢重要」

今年香港局勢緊張，王宗堯表示人生價值觀、生活習慣出現好大改變，「 以前大家會忙於搵錢，今年見大家改變好多，變相對食物有追求，著重有沒有良知，政見還是其次。自己以前都懶，選擇飲食貪方便，現在變得勤力，值得支持的食店，無論排隊幾耐都會等，接工作都會考慮，那怕是純粹幫手，意義比金錢更重要」。

發展黃色經濟圈

王宗堯又回想運動最激烈時，自己無辦法抽身，「作為演員，有時拍戲會跟現實隔絕，需要放下電話專心工作，幸好後來遇到值得演的港台劇」。他開設製作公司，最近忙完拍劇便轉到幕後替朋友處理商品問題，也收到不少商戶接洽談合作，展望未來響應網民發展黃色經濟圈，「大家在這條船上都應該要幫，成個圈要互相幫助。好似好多藝人、運動員都被人封殺。我想整合資源發展成一個平台或者公會，投放在手足身上，讓他們重返原本擅長的工作崗位」。他笑言想開設出租車司機公司，「好多的士司機態度差，之前又發生的士司機收埋武器、撞人的恐怖事件。如果有班真心在乎香港人的司機，大家守望相助，都幾好吖」。

與女友患難見真情

提到官司纏身，其女友蘇皓兒亦不離不棄？王宗堯坦然患難見真情，「相信大家經過這6個月，對身邊人會更珍惜，因為社會事件，有好多工作伙伴、情侶、家人都鬧交，甚至反面或離婚，我被捕那幾天，有朋友不斷支持、幫我，覺得好難得，有以前香港人的感覺」。可有成家立室的想法？他說：「 未傾，這方面要有共識，反而之前有傾過去旅行，但因為我官司未完，可能只得她一人去旅行。我們不是拍拖好耐，但幾開心，大家有共同經歷，這段情變得特別了。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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