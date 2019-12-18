【開箱】米高比爾《鬼影特攻》新不如舊 賴恩雷諾士難脫「死侍」影子

繼《變形金剛：終極戰士》後，米高比爾相隔兩年執導新片《鬼影特攻：以暴制暴》，並非在戲院上映，而是在Netflix上架。戲中飾演美國富豪的賴恩雷諾士，跟數名來自世界各地、各懷絕技的成員組成「鬼影」團隊，專門對付法律難以制裁的壞蛋。「鬼影」致力消滅某國的獨裁者及4名「將軍」，並協助籌組民主新政府。

《鬼影特攻》由賴恩擔正，戲中飾演一名美國富豪，當他發現金錢無法改變世界的醜陋，決定尋找奇人異士，自組神秘團隊，首先安排成員假死，從此如「鬼影」般生存，再以數字相稱，禁止成員之間透露個人資料。

電腦炮製香港風景

不過，賴恩的角色仍然擺脫不了「死侍」影子，身手不凡之餘，說話尖酸刻薄。電影開始先來一場驚險的飛車場面，以賴恩為首的「鬼影」組織，在意大利殺掉「將軍」的律師後，遭當地警方追捕。雙方在佛羅倫斯街頭飛車追逐。長達10多分鐘的飛車戲，雖然驚險刺激，但卻非常做作，例如飛車途中，一名「鬼影」女成員中槍後，一邊接受手術一邊槍擊敵人；賴恩則一邊拿着被殺律師的眼球，開啓密碼套取機密資料，一邊指揮隊員行動。

電影中段把故事重點移師香港，事實卻是，劇組從沒來港拍攝，只是靠電腦特技加工，把建築物「搬到」香港境內。還記得米高比爾早年拍攝《變形金剛：殲滅世紀》及《變形金剛：終極戰士》，均曾來港取景，可見他有情意結，最喜歡來港搞破壞。

大量血腥色情場面

片中出現大量血腥及色情場面，與米高比爾過往作品風格明顯不同。不過，米高比爾擅長的動作場面如飛車、爆破及槍戰等，則從不或缺，每一幕都令觀眾心跳加速，難怪製作費如此高昂。

總括來說，電影充滿官能刺激，可惜劇情薄弱，賴恩與隊員之間的手足情誼，也沒有太多着墨，難怪有外國電影網站率先批評，《鬼影特攻》的水準難以跟導演前作如《石破天驚》、《重案夢幻組》等相提並論。