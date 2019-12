Taylor Swift失落奧斯卡提名 《上流寄生族》入圍最佳國際電影初選

美國影藝學院昨日公布最佳國際電影、紀錄長片、紀錄短片、真人短片、動畫短片、主題曲、配樂、化妝髮型,以及視覺效果等9個獎項的初選入圍名單,傳媒焦點落在93個國家及地區報名角逐的最佳國際電影獎,結果中港台代表全軍覆沒,包括內地動畫《哪吒之魔童降世》、香港電影《掃毒2天地對決》及台灣片《誰先愛上他的》均空手而回。

崔宇植爭主題曲獎

先奪康城影展最高榮譽金棕櫚獎,再獲芝加哥、溫哥華及亞特蘭大等影評人協會選為最佳電影的韓片《上流寄生族》,以大熱姿態入圍奧斯卡最佳國際電影獎的初選名單,將會跟西班牙名導艾慕杜華(Pedro Almodovar)的《萬千痛愛在一身》、法國版《孤星淚》,以及俄羅斯片《Beanpole》等爭奪最後五強席位。

值得一提的是,《上流寄生族》導演奉俊昊填詞、戲中男星崔宇植主唱的《A Glass of Soju》,同時入圍最佳主題曲初選名單,論人氣或許及不上《魔雪奇緣2》的洗腦歌《Into The Unknown》、《阿拉丁》的《Speechless》,以及《獅子王》的《Never Too Late》和《Spirit》等,但足以令崔宇植興奮一陣子,他透過社交媒體向粉絲報喜:「各位,《上流寄生族》主題曲入圍奧斯卡初選了,乾杯!」

繼《孤星淚》後,《皇上無話兒》金像導演湯賀柏(Tom Hooper)再次把經典百老匯音樂劇改編拍成電影版《Cats》,昨日在紐約舉行首映禮,導演率領一眾演員包括莉寶韋遜(Rebel Wilson)、珍妮花赫遜(Jennifer Hudson)、艾迪斯艾巴(Idris Elba)及樂壇天后Taylor Swift等亮相,可謂星光熠熠。

《Cats》險交白卷

穿著Oscar de la Renta露背長裙行紅地氈的Taylor Swift,跟《Cats》作曲家韋伯(Andrew Lloyd Webber)攜手創作的電影主題曲《Beautiful Ghosts》,早前獲得金球獎提名,對入圍奧斯卡亦寄望甚殷,結果大熱倒灶,無論最佳主題曲、配樂抑或化妝髮型都欠奉,暫時只獲最佳視覺效果一項提名,且看下月13日公布正式提名名單,能否在最佳電影、導演或劇本等重要獎項爭一席位。

《星戰9》首映禮

另一方面,入圍最佳視覺效果及配樂初選的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),昨日在洛杉磯舉行首映禮,男女主角包括黛絲烈尼(Daisy Ridley)、阿當戴華(Adam Driver)、約翰保也加(John Boyega)及奧斯卡艾薩(Oscar Isaac)均有出席,就連戲中角色已經陣亡的「天行者」馬克漢米爾(Mark Hamill)及「韓索羅」夏里遜福(Harrison Ford)亦驚喜現身。此片今日在港率先開畫,美國則周五上映。