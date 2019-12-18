黃心穎留港盼宣傳新劇 馬國明懶理復合傳聞與友歡聚

娛樂組

歐耀興稱雖然心穎返港，但現階段相信她仍需靜下來，又透露對方沒有刻意主動聯絡劇組，最緊要她先調節好心情，至於劇集的宣傳活動，同劇多位藝員也會支持。要是心穎參與劇集宣傳也怕焦點落在她身上，只會增加壓力。《丫》是心穎與湯洛雯雙雙擔正，歐耀興笑說：「我要讚自己選角的眼光，湯洛雯與心穎在劇中表現非常好。」

此劇多波折，原本是今年初賀歲期播映，卻臨時調動被抽起，4月發生「安心事件」時，更被指播映無期。最近，突然又安排在農曆新年前播映，歐耀興稱時間很恰當，現在的社會氣氛正需要娛樂，看令人開心的劇集。

新耳窿象徵「懺悔」

心穎返港數天，傳媒連日守候，也未見她出動，亦未在新社交平台披露去向。不過她留港期間，也有跟傳媒短訊聯絡，多謝大家的關心並提到早前不方便回應太多，感不好意思，她亦表示會「努力向前」。

有傳心穎返港當日，耳骨穿了兩個耳孔是「懺悔」的象徵；有關她返港的傳聞多多，有指是為了年前購入啟德一個價值850萬元的單位，要為供樓掙錢。不過，她返港當日被問及是否供樓出現財困，她說收樓的事已完成。

馬國明單身好風騷

心穎返港令舊愛馬國明（馬明）也再受注目，馬明就心穎的問題一律不再回應，包括心穎返港求復合的傳聞。馬明回復單身後好風騷，工作順意，《白色強人》有口碑更令他再叫糊爭視帝。他也活躍參加朋友聚會，日前跟馬明同屬第14期TVB藝員訓練班的葉暐分享聚會照片，見馬明是座上客，笑容滿面合照，似未受心穎返港影響心情。