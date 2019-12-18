拍《多功能老婆》過足戲癮 楊千嬅代入角色：一定唔會翻兜劍雄

記者：陳釗

攝影：劉永銳

楊千嬅表示拍《多功能老婆》是奇妙的緣分，記得當時還忙於準備2018年跨年演唱會，開騷前突然收到《多》劇總監製陳寶華和無綫高層余詠珊的邀請。陳寶華說很想回來拍套好的港劇，很想她參與。千嬅即二話不說道：「因我們是聽廣東歌、看港產片和港劇大的，作為演員當然想出一分力。」其次是被劇本夠真實打動；還有角色「藍飛」與真實的她反差很大，具挑戰性，磨練到自己外，又能過足戲癮；就是這3個原因令她決定接拍。

不會原諒老公「偷食」

楊千嬅劇中經歷老公「偷食」，對方更為事業拋妻棄子，但她都接二連三原諒。千嬅稱假設現實生活中遇到相同遭遇，原諒一次都原諒不到第二次，定必將自己會的功夫全部施展出來。現實中要她在「翻兜男」劍雄、「深情男」浩田及「暖男」邢老闆之間選擇？千嬅說：「一定不會翻兜！因心裏始終會有條刺，而這條刺會影響對他信任、包容的耐性，不能勉強一起，寧願保持好朋友關係，一起好好照顧小朋友。」

今年是千嬅與老公丁子高結婚10年，恩愛依然。千嬅認為夫妻相處之道最重要是溝通，有互相尊重的空間，而且要明白和了解對方工作性質，摩擦也少一點，「我覺得現在的夫妻，就算是老夫老妻，也可以用朋友的關係去傾談。有時我鑽『牛角尖』，他會以公關角度去幫我分析；我又會以藝人立場給予他意見，大家便多了聊天空間。加上我們經常飛來飛去，所以更珍惜一起的時間。而適當時，我們又會給對方私人空間，因當演員和歌手是需要空間去創作的」。千嬅又自爆在家中是一個性格分裂的人，可能是水瓶座性格較飄忽，無記性又易受別人說話影響，如果將屋企交給她打理一定很危險，幸好老公是理性的人，兩公婆可以「陰陽和合」。

夫妻最緊要信任

談到老公開公關公司有狂蜂浪蝶埋身一點也不奇，作為老婆有何御夫術？千嬅說兩個人相處就是想太多才會衍生疑心和矛盾，最緊要信任，「大家都是信任對方，明白什麼是家庭觀念才結婚，沒必要去懷疑，而且這個年代，懷疑是男女平等的，另一半都有他的交際。如果兩公婆感情關係沒什麼問題的話，就不會有那麼多虛位給你去多想」。

當年與丁子高「姊弟戀」結婚被指女尊男卑，很多人都不看好，但千嬅堅持自己的想法，將一生幸福交託給這個男人。千嬅表示忠於自己的感覺，婚姻生活是需要建立，組織家庭的基礎並非要建立在別人的認同上，當然大家都要爭氣，「這個我很擅長的，因在演藝圈工作那麼多年，我很懂得處理自己低落或挫敗的時候，會將之轉化為能力，我是遇強愈強的人」。

千嬅覺得與老公是互相成就對方，起初外界覺得她們年紀的差距，還有當時兩人工作背景有些距離，加上10年前大家對姊弟戀接受度還不高，所以產生疑問，「初時我都不敢包，因愛情是沒包單的，但我覺得這個人成就到真正的自己，我就覺得這個感覺是對的」。千嬅很感恩，老公一直在背後低調地成就她在工作上的滿足感，「他見到我開心，他都會很開心，其實他功勞很大，但別人未必知道」。

教導兒子做好人

談到結婚前後的轉變，楊千嬅形容直情是換了血，尤其生完兒子Torres。她承認以前太偏激和硬頸，幸後來有前輩點醒，婚後丁子高充當這個「軍師」角色，令她在工作上的耐性和價值觀有所改變，加上知道有家庭和老公，更要照顧好自己。千嬅說作為媽咪也有不同層次，兒子剛出世時，初為人母什麼都不懂，以為給兒子最好的東西和最安全的環境就盡了媽咪責任，但現在知道做一個好媽媽的責任是如何把兒子教育好，給他一個正確的價值觀和判斷能力，教他成為一個好人，這過程也不易，「做好媽媽是將他叻的方面發大，所以要給耐性去觀察，亦非給他穿好的、吃好的，或者給他一間最勁的學校。溝通才最重要，如果我兒子很喜歡音樂，但我經常逼他打網球，他也很痛苦的」。

繼續發揮多功能

千嬅稱現時的生活圈子也跟以前不同，除了一班識於微時的朋友外，亦多了知心家長朋友，教識她很多事情，令她遇上很多問題都能容易解決。集多個身分於一身的千嬅說：「作為女性我都算多功能，雖然有日我可能會退下做其他事情，或照顧屋企，但現時希望事業、家庭兩兼顧，亦多得兒子和老公支持，讓我能保持初心，包容我去繼續發揮多功能，這在我生命中是很重要的。」

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