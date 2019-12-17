難捨摯友黎小田化作輕煙 薛家燕哭成淚人送最後一程

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黎小田的告別儀式於10時舉行，黎小田兒子黎兆斌和媳婦林寄韻身穿素服於9點40分到達，神情哀傷，接着黎小田妹妹黎海寧、陸寶、陶傑、安德尊、林利、胡渭康、文佩玲、魯振順和林建名等陸續到來送別黎小田最後一程。

一直未見紅顏知己兼摯友薛家燕現身，原來家燕姐在細女石耀珠陪同下，比往採訪的傳媒更早到場，低調進入靈堂，靜靜思念故友。黎小田的家人盼低調舉行喪禮，以圍板遮擋傳媒拍攝靈堂內情况。

遺容像睡着的5歲小孩

陶傑前日往靈堂拜祭，在社交平台悼亡友，並上載靈堂照片，除了中央橫匾「儂本多情」四個大字，兩側掛了陶傑撰寫的輓聯：「千歌淚傾湖海，問小我何能感絃歸夢宇；六劫愛繫心田，悵浮生幾許塵緣散胭脂。」陶傑解釋輓聯內嵌黎小田幾首名曲的曲題，以及他的名字，相信他會喜歡。

他又形容黎小田的遺容安詳，像玩夠了又聽完故事睡過去的一個5歲小孩，陶傑說：「最後一次站在他面前道別，我淚下如雨。他的音樂，他的笑容，星辰昨夜，有良伴如此，真捨不得，一千一萬個捨不得……」昨早陶傑也再到靈堂跟黎小田道別。

家燕姐步履蹣跚需攙扶

黎小田靈柩於11時出殯，送上結有白絹布，簡潔優雅的靈車，兒子黎兆斌捧着父親遺照步出靈堂，一臉哀愁，太太緊隨其後，家燕姐在安德尊和細女石耀珠陪同下離開，神情哀傷，雙眼通紅，不停拭淚。黎小田遺體隨即送往柴灣哥連臣角火葬場火化，家燕姐乘坐自己的銀灰色七人車而至，落車時需由同車的細女和安德尊扶落車。戴上黑超的家燕姐愁眉深鎖，等待進入禮堂前，家燕姐凝望着黎兆斌手捧着的黎小田遺照，依依不捨，又指着遺照與黎兆斌傾偈。

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