玄彬孫藝珍一見鍾情 《愛的迫降》首播收視高開

tvN上季周末劇集、池昌旭主演《請融化我吧》既不叫好更不叫座，結局收視率僅得2.2%，《愛的迫降》前晚接檔播出，首集即以6%成為同時段有線台節目收視冠軍，成績相當理想。就算跟tvN名作如《鬼怪》及《阿斯達年代記》比較，兩劇首播分別錄得6.3%及6.7%收視率，亦是相差無幾。

涉美化朝鮮軍隊

《愛的迫降》由《火星生活》李政孝執導、《來自星星的你》朴智恩編劇，第1集講述孫藝珍飾演韓國某大企業繼承人尹世莉，某日玩滑翔傘時，遇上龍捲風吹襲，令她誤墜朝鮮邊境，遇上扮演當地軍官李正赫的玄彬，孫藝珍坦承對方是她喜歡的類型，而玄彬亦被女方的可愛爽朗性格，深深吸引着。

孫藝珍為了急於返回韓國，懶理玄彬勸阻，結果亂跑亂撞，不單踏入地雷陣，更擅闖朝鮮境內。玄彬為了保護她，不惜違反軍紀，帶她脫離險境，最後二人更合演一場壁咚戲，粉絲都期待他倆如何發展一段既驚險又浪漫的愛情故事。

不過，有網民指《愛的迫降》找來玄彬扮演軍官，有美化朝鮮軍隊之嫌；另外，亦有人批評孫藝珍遇上龍捲風吹襲，竟能大難不死，安然抵達朝鮮邊境，實在匪夷所思。香港觀眾可以透過串流平台Netflix同步收看。