黎小田靈堂橫匾「儂本多情」道一生 前妻關菊英送花籃 「張國榮：恩重如山」

記者：陳釗

攝影：孫華中

黎小田的家人意願低調辦喪禮，現場有10名保安於靈堂門外把守。靈堂內布置簡潔，以米白色為主，感覺清雅，橫匾寫上「儂本多情」，遺照用白色百合花包圍住，相中黎小田身穿白色西裝，右手輕托眼鏡框，笑容滿面。靈堂前擺放家人的花牌，前妻關菊英和紅顏知己薛家燕的花牌亦擺在遺照兩旁當眼位置。最特別的是以張國榮署名的花牌，名字用黑框框住，寫上「黎小田老師冥鑒，恩重如山。」黎小田1980年代寫《儂本多情》，張國榮主唱成經典金曲，歌詞：「情愛就好像一串夢，夢醒了一切亦空，或者是我天生多情，方給愛情戲弄」，似是黎小田的人生寫照。

黎小田兒子黎兆斌與媳婦林寄韻身穿素服下午3時許抵殯儀館，未停步接受訪問。黎小田胞妹、舞蹈家黎海寧也早到場打點。黎小田生前相識滿天下，不少圈中好友送上花牌悼念，靈堂內外呈現一片花海，包括徐小鳳、鄭少秋、顧嘉煇先生夫人、成龍、古天樂、張學友、張智霖和袁詠儀、楊千嬅和丁子高、胡楓、甄妮、任達華、惠英紅、劉德華、周慧敏和倪震、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、蔡卓妍和鍾欣潼等。祭品當中包括大型別墅、遊艇、麻雀枱、一比一的鋼琴及按摩椅等。

薛家燕哀傷全黑素服

家燕姐下午5時在細女陪同下抵達靈堂，送別摯友最後一程。身穿全黑素服的她，表情哀傷，應記者要求影完相後便快步進入靈堂。霍汶希下午5點45分陪同老闆楊受成一齊到場，兩人逗留約半小時離開，臨走前更入後堂瞻仰遺容。

霍汶希離開時眼濕濕，說小田哥是其恩師，帶她入行，對方亦很提攜一班新人，所以他們公司有新人都會第一時間跟小田哥見面，對方會給很多意見。

霍汶希：小田哥帶入行

霍汶希表示最後一次與小田哥見面，是對方臨走前一星期：「當時的情况不講了，是很安詳的。但覺得很惋惜，他是很有才華的音樂奇才。」問到靈堂內氣氛？霍汶希表示很平和，而且裏面有隻黑色白點的蝴蝶，由5點多開始一直停在椅子上，一班朋友都圍住牠說再見：「我都有為小田哥誦經，希望他一路好走。」

汪明荃與舊同事懷緬當年

汪明荃隨後到場，逗留半小時後離開，問到堂內情况，她表示再見一班相識了幾十年的台前幕後，大家在懷緬一番，她與陳欣健和岑建勳坐在一起，一起回憶與小田合作和相處的日子，堂內也播放小田的影視和音樂作品。問阿姐可有瞻仰遺容？她說沒有，大家也沒有哀傷：「小田的圈子很廣，音樂、電影上的都有。」

陳少霞落淚讚小田哥很好人

陳少霞與夫婿李文輝結伴到場。李文輝表示與小田已識了近20年，最難忘是以前大家不時會約出來聚會傾偈，小田會彈琴唱歌。他說：「我擺酒他都有來，還投訴為何不準備琴讓他彈兩首。」陳少霞一開口已忍不住流淚，稱小田哥很好人，早前有個與音樂有關的慈善工作想找小田哥合作，可惜最終未能成事。

親身前來送別的圈中好友還有黎瑞恩、俞琤、陳少琪、江華和麥潔文、張德蘭跟丈夫、蔡一傑、鄭俊弘、陳敏之、關寶慧、樂易玲、陳欣健、家燕姐的兒媳、吳業坤、阮兆輝及朱潔儀等。手拖行李箱的張之珏表示，剛從新西蘭返港，落機即到靈堂致祭。

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