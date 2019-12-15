【開箱】《星球大戰：天行者崛起》上映在即 美國影迷露宿街頭等開畫

香港首場周三下午5點

同樣聲稱來到最終章的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），本月20日在美國上映，雖然距離開畫日尚早，但日前已有大批影迷在洛杉磯的戲院外露宿，準備成為首批入場欣賞的《星戰》迷。香港最早一場在本月18日下午5時，看預售情况，未知是否很多觀衆還未下班，截至昨日為止，僅一兩家戲院滿座，看來未必可打破《復仇者4》的開畫票房紀錄。

《星戰》系列橫跨逾40年，一般觀衆未必記得前8集的劇情，電影公司特別製作了懶人包為觀衆「補習」；其實或者可先重溫第8集《星球大戰：最後絕地武士》的劇情。講述邪惡的第一軍團勢要將反抗勢力消滅，由莉亞公主帶領的反抗軍只餘下最後一支艦隊竭力逃避第一軍團追捕。擁有強大原力的少女Rey，找天行者Luke，希望由他出馬勸服已投向黑暗面的Kylo Ren回歸正道，卻失敗而回。最終Rey被Kylo Ren活捉，當送到第一軍團的最高領袖Snoke面前時，Kylo Ren忽然發難殺死最高領袖。天行者Luke以原力現身，用盡最後力量阻止Kylo Ren進擊，協助反抗軍逃脫，最終僅餘數人能成功登上千歲鷹離開。

天行者家族主宰星戰

天行者（Skywalker）是《星球大戰》九部曲的重要家族，前傳三部曲的Anakin Skywalker，講述他步向黑暗而成為黑武士（Darth Vader）；《星球大戰》正傳三部曲，則是Anakin兒子Luke Skywalker上場，他與失散妹妹莉亞公主（Leia）一起對抗銀河帝國，並與黑武士上演父子決戰；《星球大戰》後傳三部曲，則講述莉亞公主與韓索羅（Han Solo）誕下的兒子Ben Solo走上歧途成為Kylo Ren，同時神秘少女Rey向Luke學習使用原力，並與Kylo Ren有特別的聯繫。

屬於後傳的《星球大戰：原力覺醒》由J.J.艾布斯（J.J. Abrams）執導，2015年上映時，在美國本土收超過9.36億美元，到如今依然是當地最高票房紀錄；全球收20億美元，排在《復仇者聯盟4：終局之戰》、《阿凡達》及《鐵達尼號》之後，佔史上最高票房第4位。未知執導《星戰9》的J.J.艾布斯能否突破前作成績。

上映日期：12月18日