當年背女友「偷食」認賤格 吳浩康爬出谷底繼續追夢

今年入行17年的吳浩康（Deep）星途經歷高山低谷。2002年參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽總選》獲季軍後簽約英皇娛樂，從此踏上歌手之路。2004年對Deep可謂難忘一年，隨着《孩子王》及《洗剪吹》等歌曲hit爆，令他人氣急升，可惜同年捲入藏毒案，一時的行差踏錯令正值上升期的事業直插谷底，之後跟負面新聞畫上等號。

從未想過放棄音樂

雖多年來在圈中半浮半沉，但Deep坦言沒想過轉行，因音樂對他很重要，「我由02年入行，無論遇到什麼阻礙，都從未離開過和想過放棄音樂」。Deep說現時教唱歌，開設服裝品牌及辦足球青訓，為的是繼續在娛樂圈生存，「我爸爸年紀大了，雖他不用我養，但作為兒子，生活一定要由我照顧，這方面我是比較大男人。我不覺得追夢是要捱肚餓，除非追得太懶，同埋追夢應該是搞掂好生活上的基本要求，然後再用時間去追，這才叫追夢，否則我會稱為發夢。」

為過去錯失「找數」

Deep說事業陷低潮時，最懷情况零收入，被人冷言冷語已成習慣，就算到現時仍有很多人對他「白眼」，「我覺得是為自己過去的錯失『找數』。自己的路行得不好，就要面對和承擔。（可有為錯失感後悔？）能支持到今日仍繼續走下去，因我從來不會諗番轉頭」。Deep稱已忘記聽過最難聽的說話是什麼，如果記住應該不用做人，「我反而花了很多時間去接受自己，因最難原諒自己的人，就是自己，有段時間我真的看不起自己」。他說在大家面前「洗底」有如癡人說夢話，過去發生了的事，沒可能要求別人忘記，只希望在人生中揭開新章節，從錯誤中汲取教訓。

萬事俱備 只欠紅館

Deep坦言媽咪離世、爸爸患病，以及哥哥年初離開，讓他有很大啟發，「我只能說人生是沒有下一刻，也沒有來日方長，現在覺得無論任何事，不是即刻就是太遲」。作為一個香港歌手，Deep也有一個紅館夢，並已不斷入紙申請，但一直未能爭取到檔期，笑稱萬事俱備，只欠紅館，希望能圓夢。本月底他先在旺角麥花臣場館舉行演唱會。

被分手前想娶崔碧珈

感情方面，Deep予人感覺花弗，經常換畫。入行後曾與胡定欣、莊思敏及鍾舒漫拍拖，更有背着女友「偷食」前科。他表示過往出去玩和偷食，直情是賤格。他接受專訪時仍跟崔碧珈愛得非常甜蜜，他大讚女友吸引之處是做人做事很認真，是很簡單的人，又惜屋企人。他又稱已到適婚年紀，感情都朝着結婚為目標。如果將來有人肯嫁給他，一定會生小朋友。豈料崔碧珈日前單方面在社交網爆出分手消息，Deep回應自責放太多時間工作，未做好男朋友本分，卻換來崔碧珈鬧爆他扮上進及大話精。兩人不歡而散。

記者：陳釗

攝影：孫華中