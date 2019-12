潛水8個月突然回港 黃心穎爆喊：終於返到屋企

「安心事件」令黃心穎與許志安形象與事業直插谷底,許志安開完道歉記者會後停工,但獲太太鄭秀文原諒。相對黃心穎跟馬國明的戀情告終,被馬國明「降」為朋友。黃心穎參演劇集亦受拖累,《堅離地愛堅離地》被抽起播映無期。而《牛下女高音》幸獲無綫「放生」成為台慶劇;另一部《丫鬟大聯盟》最近亦獲安排於本月30日接《多功能老婆》時段播出。

傳返港為復出鋪路

黃心穎自4月在社交網就事件道歉,說羞愧及歉疚後,直至上月才再更新社交網,更3度發文表達對《牛下》的感受,疑為復出試水溫。剛巧《丫鬟大聯盟》月底播出,她此時返港,有揣測是否獲無綫為她鋪路復出。

黃心穎昨晨自美國三藩市返港,數十名記者守候。她穿著白色T恤、灰色外套現身,似比之前肥了,有無綫經理人及家姐黃心美的經理人接機。她先企定定給傳媒拍照,其間感觸抹淚。之後接受簡單訪問,她說話時亦忍不住爆喊。她說:「大家好,好耐無見,我好開心,因為我終於返到屋企。我好想有機會多謝一些人,我的好朋友、好同事,尤其是屋企人,辛苦晒佢哋。有啲不認識的人留言,畀咗好多力量我今日企喺度。」

澄清無改名無轉行

黃心穎談到潛水8個月的生活,「雖聽到外界有好多猜測,我都只是好努力咁去生活。I made a mistake, and I try really hard to live with it, to learn from it.我覺得要繼續向前行、向前望。無論想講、要講的,私底下或公開都已經講咗,此事上不再有任何回應。今次回來主要陪家人,好耐無見,希望大家畀多啲空間我哋,這段時間多謝大家關心。」接着她往登車處,沿途被問返港有何工作安排?她說:「今次只是見屋企人,準備咗好多其他事,工作遲啲先算。(會繼續做娛樂圈定轉行?之前傳轉做經紀?)工作未有時間諗,但首先我無改名,亦無轉行。」

拒談馬國明許志安

提到無綫高層樂易玲曾表示她情緒不穩定?心穎說:「𠵱家好好多!(有否睇心理醫生?)呢啲唔回應。(可有聯絡馬國明?)私人嘢不回應。(馬國明有否到外地陪你?)這段時間我要一個人去冷靜同面對所有嘢。(有無聯絡許志安?)這些不再回應。」會否向鄭秀文道歉?她未有回應。傳她經濟有問題回來拍劇?她說事件發生後有好多傳聞,不再答了。有關收樓的事已完成。會留港多久?她表示見了家人先。之後乘車返回油塘寓所。

馬國明出席壽宴心情靚

黃心美昨晨9時許返寓所見心穎,兩小時後落樓,表情嚴肅企定影相。問她與妹妹傾什麼心事?妹妹心情如何?她說:「唔答!」見她眼腫腫,問是否喊過?經理人代答沒有。

馬國明前晚出席燈光師壽宴,同場有視帝黎耀祥與郭晉安、視后佘詩曼等,他心情靚靚。昨日被問到黃心穎回港?他說無回應。

無綫高層樂易玲被問會否約見心穎?她說讓心穎休息及陪家人,過完聖誕後再約,不用急。

