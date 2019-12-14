【開箱】嵐推紀錄片回顧20年 Netflix借勢拓日本市場

每月1集播足1年

嵐的紀錄片《嵐日誌：征途》首集，將於本月31日透過Netflix推出，並以28種語言在全球190個國家及地區上架。嵐表示，希望藉紀錄片讓還不認識他們的人，了解到原來日本有這種娛樂！

《嵐日誌：征途》由本月31日到明年12月31日，每月推出一集，內容除了集合嵐出道20年來的精華外，還會記錄他們來年的活動花絮。紀錄片的預告顯示，嵐5名成員：相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智及櫻井翔，會親自剖白解散原因。松本潤表示：「想在未來一年透過影片傳達我們在想什麼，在做什麼，連我自己都無法想像會是怎麼樣的紀錄片，但可以肯定的是，大家會看到最真實的我們。」

歌迷會人數250萬

嵐雖然首度推出紀錄片，但在日本，藝人推出紀錄片並非新鮮事，如女團AKB48、NMB48，以及X Japan靈魂人物Yoshiki等，都先後拍攝紀錄片，不過大多在戲院上映；今次嵐選擇與Netflix合作，可見他們進軍全球的決心。事實上，紀錄片一直是Netflix的賣點之一，美國樂壇天后Beyonce的紀錄片《Homecoming》，亦透過Netflix播出，並獲得多項艾美獎提名。所以近年積極開拓日本市場的Netflix，與嵐可謂一拍即合，Netflix正好借「國民男團」的人氣提升他們的日本市場佔有率。

Netflix於2015年9月正式在日本上線，並提供原創內容，多年來集中於動畫，原創劇包括《雙層公寓》，以及真人版《鋼之鍊金術師》等。Netflix今年9月公布，日本會員人數超過300萬，當地目前人口約1.2億，比例上並不算高，加上當地免費電視台眾多，有線頻道也不少，網絡平台經營並不容易。其實Netflix今年在日本的發展，出現轉捩點，8月推出山田孝之主演的《全裸監督》，就口碑不俗，Netflix漸漸得到當地觀眾關注。有日媒指，嵐宣布紀錄片在Netflix上架後，即成為網絡熱話，不少網民討論Netflix月費最低只需800日圓（約57港元），嵐在日本擁有250萬名歌迷會會員，預料不少粉絲會為了紀錄片而願意付費成為訂戶。