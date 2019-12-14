續狙擊Bieber經理人 Taylor擬自組唱片公司

身為唱作歌手的Taylor Swift，15歲出道簽約Big Machine唱片公司，兩年前結束合約，加拿大小天王Justin Bieber的經理人Scooter Braun其後以3億美元（約23.4億港元）購入該公司，變相擁有Taylor首6張專輯的所有經典金曲版權。Taylor聲稱Scooter購入前從沒徵詢她的意見，亦沒得到她的同意和批准。她在Billboard頒獎禮上指斥Scooter及其支持者，以及企圖讓她噤聲的人活脫脫擁護有害的男性特權，認為他們購買歌曲版權，就如買房地產、其中一款鞋子或手機app，示意他不尊重音樂創作。Taylor說幸好獲得業內不少女性支持，她的激昂謝辭博得全場起立鼓掌。

Taylor Swift接受Billboard雜誌訪問時表示，正考慮籌組唱片公司，並會力邀其他歌手加盟；不過若真的實行，她將獻上所有心力，「當某人的事業在你手，那是十分重要的，我知道面對不慷慨的人是什麽感覺」。

Billie Eilish膺最年輕年度女歌手

另一方面，Billboard音樂頒獎禮把年度女歌手獎項頒給下周才滿18歲的Billie Eilish，頒獎嘉賓Cyndi Lauper大讚Billie有才華，「當我第一次聽Billie唱歌，有那麽一秒像屏息靜氣」。Cyndi之後續說，女孩子開始建立音樂事業，必須細心照顧。以鮮艷髮色建立個人形象的Billie Eilish，當看到有關自己成就的片段在播放大呼尷尬，她致謝時表示：「年僅17歲就拿年度女歌手獎，真的很奇怪。」她說樂壇小天后Ariana Grande去年拿同一獎項，當時對方的謝辭深深打動她；Billie兩星期前獲悉得獎，嚇了一跳，她稱到現在依然感到驚嚇。她又感謝衆多女前輩所付出的努力，為後人鋪路，「令我們的路更易走」。