唔覺兒子有潛質入娛樂圈李嘉欣：想佢做生意

李嘉欣與兒子許建彤（Jayden）前晚在聖誕慈善音樂會一起朗讀聖詩，她說：「去年我們臨時獲邀一起朗讀聖詩，今年我問Jayden可有興趣再朗讀聖詩，他說有興趣，加上已完成考試，便答應表演。兒子記憶力不錯，看兩三遍就記得，有時他覺得做得不夠好，會積極面對，是個開心小朋友。（讀書很叻？）過得去啦，我滿意。」說到Jayden面對鏡頭好敏感又不怕醜，有潛質入娛樂圈？她反而想兒子做生意和做自己喜歡的事情，透露兒子喜歡烹飪、看書和研究歷史，運動方面則似爸爸愛打高爾夫球。

否認半億酬勞拍《演技派》

李嘉欣相隔10年再回歸幕前，早前參與內地綜藝節目《演技派》，有傳酬勞可觀？她說：「OK的。（傳有5000萬人民幣？）咁就誇張咗。」她透露密集式拍了4天，加埋只睡得6小時，笑言被「賣豬仔」，本來8天的工作於4天內完成。她說：「又時裝又古裝，單是楊貴妃的造型，梳頭已花3、4小時，工作時間很長，通宵達旦，真的不習慣。（是否無下次？）我喜歡劇本，以楊貴妃愛情故事為題材，加上未試過做導師，有機會便試玩，是幾有趣、幾好的經驗。」她笑言沒戲癮大發，未來想嘗試沒做過的工作，不一定是拍戲。談到她與吳鎮宇在《演技派》講廣東話對白？李嘉欣解釋並非電視台遷就，而是以港產片出發，所以他們才講廣東話。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com