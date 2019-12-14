吳浩康自稱未盡男友本分 崔碧珈爆「分」訊 怒斥大話精

崔碧珈曾在訪問中透露，有段時期受情緒病困擾，吳浩康早前說女友有工作寄託好穩定。前日吳浩康受訪時仍開心大談女友，說崔碧珈陪他綵排月底舉行的音樂會，崔媽媽還煲湯給他，坦言視崔碧珈為結婚對象。

吳浩康：放太多時間於工作

崔碧珈卻非這樣想，前晚單方面公布「分」訊，她在社交網留言：「從來都把感情看得很重，認為兩個人相處要互相包容，而不是要改變對方，如不，離開可能是一個新的開始，2020年大家一齊加油。」

吳浩康昨日亦發文認分手：「感恩和你一起的時間，我會好好珍惜亦有一件非常難忘的記憶，喺呢段時間裏面，可能我未能夠盡一個好男朋友的本分，因為我放了太多時間於工作而忽略了你，亦自知有不足，而不配為你的男朋友，我相信如果當我能有能力照顧好你之時，男人必需要有事業有能力，希望日後我有能力的時候，可以有緣和你再一起走，照顧好你，我衷心祝福你。」

崔碧珈自爆同居一年

崔碧珈對吳浩康的說話嬲爆，毫不留情在吳浩康的留言連環回覆狙擊，「你幾時有放好多心機喺工作？」「本末倒置」、「講得咁漂亮，多謝你繼續說謊，我哋之間從來唔係因為工作，我哋都同居一年，亦唔係能力」、「你想扮上進？」「唔好感恩，大話精」及「睜開眼睛說謊」，言詞間充滿火藥味。

娛樂組