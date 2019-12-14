郭富城抽離角色話咁易：囡囡一叫爸爸就冧晒

常演沉重角色 想轉拍喜劇

城城經常演繹沉重角色，問他可想演開心角色？他表示好想，但很少人找他拍喜劇，「我很喜歡拍喜劇，但好少演。（本身可有喜感？）不知呢」。他稱近年導演和投資者愛找他演較複雜和有深度的角色，多是劇情片，都是一個挑戰。至於喜劇可遇不可求，希望未來能遇到好的喜劇劇本。

城城表示演繹複雜的角色，想像空間較闊，對他來說亦是一種考驗，「14年前拍譚家明執導的《父子》，對方不單是好導演、好編劇，還是好老師，不停鞭策我，教曉我很多東西，叫我嘗試多演這類角色，挑戰自己，出來的作品會更加豐富。我一直將他的說話記在心中，14年來盡量不演重複的角色，除了拍續集」。

「睡醒問自己是否殺了人」

有否抽離不到角色？城城說：「試過，但很短暫，最難忘是拍《殺人犯》，戲裏我殺了人，連發夢也殺了人，睡醒時好驚，問自己是否真的殺了人，知道是發夢才鬆一口氣。（要睇心理醫生？）沒那麼誇張，我識調節，會找方法抽離，例如做運動和賽車分散注意力，現在做了爸爸就更易抽離，囡囡一叫爸爸就冧晒，什麼也忘記。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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