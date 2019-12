唐詩詠做星級大妗姐 C君愛的誓言冧爆老婆黃天頤

鄭詩君(C君)昨日先進行傳統接新娘儀式,要接受3個遊戲考驗,他扮最愛的美少女戰士,與兄弟合力以嘴傳送心心膠片。C君最後躺在地上,兄弟輪流伏在他身上做掌上壓,兼食餅講恭賀說話,令C君被噴到一面餅碎。愛的宣言環節,C君稱黃天頤不准婚前叫她做老婆、太太,昨日之後,他可以天天叫她做老婆。C君又說很多新人講愛的宣言,但宣言可以改或說了算。他設計一段愛的誓言,如果做不到就天打雷劈。黃天頤聽到老公夾雜文言文的誓言感動又開心。大妗姐唐詩詠未背熟賀辭,一度「食螺絲」甚搞笑。

「如沒有她 什麼都不精彩」

一對新人下午在親友見證下註冊,C君表示以前覺得人生要擁有好多東西才精彩,到決定結婚,有日瞓醒見到黃天頤刷緊牙,他突然覺得好幸福。如果沒有她,什麼都不精彩。他引用最喜愛劇集《Friends》一句對白為誓辭作結,他說:「黃天頤,點解我要同你結婚呢,因為『You make me happier than I ever thought I could be』,I love you。」

C君自爆單戀老婆10幾年

C君與黃天頤接受訪問時,應傳媒要求兩度咀嘴。C君被陸永爆暗戀老婆20年,黃天頤笑說紙包不住火。C君說︰「是明戀!他(陸永)有乜資格評論,他結婚又無擺酒,測試不到愛情。經過今日,我敬佩所有曾擺酒的人,真的很疲倦。(唐詩詠說沒想過你會結婚?)我單戀天頤10幾年,終於可以跟她拍拖,難道想分手?當然想開花結果。」C君透露令他更想結婚的人是黃子華,「他曾說如果找到一個可以相處得好好的伴侶,就應該想『她不會為你帶來幾多不開心』。」C君說見天頤穿婚紗步入會場時,真的感動到眼濕濕。他婚後只有幾日假期,明年才度蜜月。

唐詩詠:講賀辭難過拍劇

唐詩詠擔任大妗姐,她與陸永受訪時說︰「搵我做大妗姐是很有勇氣!」陸永解釋︰「黃翠如一早說要做兄弟,我們不想兄弟團有太多女人,姊妹團又夠人。詩詠很重要,就安排她做大妗姐。」詩詠說賀辭時「食螺絲」,她坦言比拍劇更難,「認識C君多年,沒聽過他想結婚。他們是絕配,少少動作就知對方在想什麼,不會再找到第二個」。

鄭裕玲:新娘無揀錯人

傳懷孕及結婚的蔡卓妍(阿Sa)與容祖兒結伴到場,阿Sa身形甚弗沒孕味。鄭裕玲(Do姐)到場獲陸永迎接,她恭喜C君,笑稱不知新娘鍾意C君什麼。陸永在旁笑言講少少吉利說話,Do姐於是說C君有好多好處,好聰明及有幾滴墨水,新娘無揀錯人。她送現金做人情,少少心意,說C君都大把錢。謝安琪與張繼聰前後腳到場,謝安琪被問有否相處之道傳授給新人?她自認好「渣」,由張繼聰跟他們傾,人情亦由老公負責。

