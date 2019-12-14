唐詩詠做星級大妗姐 C君愛的誓言冧爆老婆黃天頤

鄭詩君（C君）昨日先進行傳統接新娘儀式，要接受3個遊戲考驗，他扮最愛的美少女戰士，與兄弟合力以嘴傳送心心膠片。C君最後躺在地上，兄弟輪流伏在他身上做掌上壓，兼食餅講恭賀說話，令C君被噴到一面餅碎。愛的宣言環節，C君稱黃天頤不准婚前叫她做老婆、太太，昨日之後，他可以天天叫她做老婆。C君又說很多新人講愛的宣言，但宣言可以改或說了算。他設計一段愛的誓言，如果做不到就天打雷劈。黃天頤聽到老公夾雜文言文的誓言感動又開心。大妗姐唐詩詠未背熟賀辭，一度「食螺絲」甚搞笑。

「如沒有她 什麼都不精彩」

一對新人下午在親友見證下註冊，C君表示以前覺得人生要擁有好多東西才精彩，到決定結婚，有日瞓醒見到黃天頤刷緊牙，他突然覺得好幸福。如果沒有她，什麼都不精彩。他引用最喜愛劇集《Friends》一句對白為誓辭作結，他說：「黃天頤，點解我要同你結婚呢，因為『You make me happier than I ever thought I could be』，I love you。」

C君自爆單戀老婆10幾年

C君與黃天頤接受訪問時，應傳媒要求兩度咀嘴。C君被陸永爆暗戀老婆20年，黃天頤笑說紙包不住火。C君說︰「是明戀！他（陸永）有乜資格評論，他結婚又無擺酒，測試不到愛情。經過今日，我敬佩所有曾擺酒的人，真的很疲倦。（唐詩詠說沒想過你會結婚？）我單戀天頤10幾年，終於可以跟她拍拖，難道想分手？當然想開花結果。」C君透露令他更想結婚的人是黃子華，「他曾說如果找到一個可以相處得好好的伴侶，就應該想『她不會為你帶來幾多不開心』。」C君說見天頤穿婚紗步入會場時，真的感動到眼濕濕。他婚後只有幾日假期，明年才度蜜月。

唐詩詠：講賀辭難過拍劇

唐詩詠擔任大妗姐，她與陸永受訪時說︰「搵我做大妗姐是很有勇氣！」陸永解釋︰「黃翠如一早說要做兄弟，我們不想兄弟團有太多女人，姊妹團又夠人。詩詠很重要，就安排她做大妗姐。」詩詠說賀辭時「食螺絲」，她坦言比拍劇更難，「認識C君多年，沒聽過他想結婚。他們是絕配，少少動作就知對方在想什麼，不會再找到第二個」。

鄭裕玲：新娘無揀錯人

傳懷孕及結婚的蔡卓妍（阿Sa）與容祖兒結伴到場，阿Sa身形甚弗沒孕味。鄭裕玲（Do姐）到場獲陸永迎接，她恭喜C君，笑稱不知新娘鍾意C君什麼。陸永在旁笑言講少少吉利說話，Do姐於是說C君有好多好處，好聰明及有幾滴墨水，新娘無揀錯人。她送現金做人情，少少心意，說C君都大把錢。謝安琪與張繼聰前後腳到場，謝安琪被問有否相處之道傳授給新人？她自認好「渣」，由張繼聰跟他們傾，人情亦由老公負責。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

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