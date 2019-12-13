《金宵大廈》收視30點 陳山聰找數著裙扮女人

娛樂組

陳山聰與李施嬅前晚出席完《萬千星輝頒獎禮2019》提名名單公布記者會後，便相約《金宵大廈》台前幕後飯局，慶祝劇集叫好叫座。

李施嬅配合大跳貼身舞

陳山聰在席上換上吊帶白色花邊裙扮「CoCo」，裝胸作勢兼露出腋毛；李施嬅則穿上保安員制服扮「阿蕭」。陳山聰坐在櫈上模仿劇中CoCo姐跳性感舞，李施嬅即時配合上前跳貼身舞，又將陳山聰的腳抬起，相當搞笑。李施嬅留言說：「Mini版看更服阿蕭，巨型版舞衣CoCo姐，找數喇，多謝大家。」她說終於齊人食飯慶祝收視，希望頒獎禮有好成績再食過。馬貫東分享胸襲陳山聰的照片，留言說：「找數真漢子。」

陳山聰趁機向網民拉票

陳山聰則在社交網拉票說：「阿蕭精神，同Alex一齊有3個提名好鬼開心，如果有你哋一票咁就100分。」

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